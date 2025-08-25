BTC Em xinh xin lỗi Mỹ Mỹ

Đơn vị sản xuất chương trình Em xinh "say hi" gây tranh cãi vì ghi nhầm tên đội trưởng team "Not My Fault" từ Mỹ Mỹ thành LyHan.

Mới đây, đơn vị sản xuất chương trình Em xinh "say hi" lên tiếng xin lỗi vì nhầm thông tin. Theo đó, team Not My Fault do Mỹ Mỹ làm đội trưởng nhưng đơn vị này ghi nhầm thành LyHan.

Trong bài viết trưa 25/8, đơn vị sản xuất giải thích: "BTC đã có sai sót đáng tiếc dẫn đến việc tên của em xinh Mỹ Mỹ chưa được thể hiện chính xác trong chương trình. Ngay khi phát hiện sự việc, BTC đã chủ động liên hệ để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Mỹ Mỹ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì sai sót này đã phần nào ảnh hưởng đến khoảnh khắc vinh danh và nỗ lực của các em xinh dành cho phần trình diễn. Chúng tôi chân thành xin lỗi cộng đồng người hâm mộ của Mỹ Mỹ và toàn thể khán giả yêu mến chương trình vì sai sót này".

Mỹ Mỹ là đội trưởng team Not My Fault nhưng đơn vị sản xuất ghi nhầm thành LyHan. Ảnh: FBNV.

NSX cho biết đang chỉnh sửa lại thông tin trên các nền tảng phát sóng cũng như nội dung chính thức và sẽ hoàn tất việc này trong thời gian sớm nhất.

Em xinh "say hi" lên sóng trong khoảng 3 tháng với đêm chung kết diễn ra tối 23/8 vừa qua. Từ 16 em xinh tham gia chung kết, 5 người giành chiến thắng với bình chọn cao nhất gồm Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange, Lamoon và Bích Phương.

Đây là chương trình âm nhạc được quan tâm, chú ý nhất thời gian qua. Chưa thể vượt qua thành công quá lớn của Anh trai "say hi" nhưng chương trình vẫn dẫn đầu nhiều phương diện, chẳng hạn lượt xem, top thịnh hành, độ thảo luận... Tương tự bản nam, chương trình có màn tranh tài hấp dẫn của 3 em xinh.