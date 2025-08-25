Cơn sốt 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' chưa dừng lại

Theo Nguyễn Văn Chung, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" do Tùng Dương thể hiện là đầy đủ nhất về cả phần lời lại trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như lời hiệu triệu bằng âm nhạc.

Ngày 25/8, Tùng Dương tung ra phiên bản mới cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bài hát đã được thể hiện thành công bởi nhiều ca sĩ như Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng nhưng Tùng Dương vẫn quyết định thực hiện MV cho ca khúc gây sốt suốt thời gian qua này. Theo Tùng Dương, lý do đằng sau là anh xúc động trước nội dung ca khúc.

"Tôi không có ý định cướp hit của ai cả. Tôi chọn lựa làm mới bài hát là bởi nó khiến tôi xúc động, gắn kết quá khứ, hiện tại và hướng tới tương lai. Đã có rất nhiều ca sĩ thể hiện thành công bài hát và tôi không phải người hát đầu tiên. Duyên Quỳnh thể hiện rất hay và tôi cảm ơn em ấy vì đã góp phần lan tỏa ca khúc. Sau đó là Võ Hạ Trâm, Đông Hùng. Mỗi phiên bản đều có điểm hay và độc đáo riêng. Chúng ta thể hiện tình yêu nước của mình theo những cách khác nhau tạo thành màu sắc đa dạng. Với tôi, việc ra mắt MV là cái kết rất đẹp cho bài hát. Đương nhiên, bản thân bài hát đã đẹp rồi nhưng kết hợp thêm hình ảnh, nó càng lan tỏa", Tùng Dương giải thích.

Với chất giọng nội lực, mạnh mẽ, Tùng Dương đã tạo nên một phiên bản hào hùng mới cho ca khúc đã quen thuộc với khán giả suốt thời gian qua.

Tùng Dương thể hiện ca khúc nổi tiếng do Nguyễn Văn Chung sáng tác. Ảnh: NVCC.

Trong MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Tùng Dương vào vai một chiến sĩ, tận mắt chứng kiến, cảm nhận sự khốc liệt của chiến tranh cũng như sự hào hùng, thiêng liêng trong thời khắc hòa bình trên khắp quê hương.

Theo Tùng Dương, MV được thực hiện ở trường quay mini và không dùng AI. Ngay lần đầu đọc kịch bản MV, Tùng Dương đã cảm thấy ấn tượng bởi nó truyền tải được ý nghĩa, nhiều triết lý về sự nâng niu hòa bình của ca khúc. Tùng Dương tâm sự đã quay rất nhiều MV nhưng đây là đầu tiên anh bật khóc sau khi nghiệm thu sản phẩm.

Là người sáng tác ca khúc, Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Đây là bài hát có tinh thần vừa xúc động vừa hào hùng mạnh mẽ nhưng cũng có cả niềm tự hào trong đó. Nếu thiếu đi một mặt nào đó cũng không được. Bản của Tùng Dương là đầy đủ nhất về cả phần lời lại trọn vẹn tinh thần của ca khúc, giống như là lời hiệu triệu bằng âm nhạc. Không dễ để có thể khiến 50.000 khán giả cùng cảm thấy rạo rực xúc động và muốn hát theo, chỉ có một người với nguồn nội lực, năng lượng mạnh mẽ kết hợp cả kỹ thuật lẫn cảm xúc mới có thể làm nên điều đó”.