'Lật mặt', 'Mắt biếc' chiếu miễn phí ở Hà Nội dịp lễ 2/9

50 tác phẩm điện ảnh Việt sẽ được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Triển lãm Thành tựu 80 năm sẽ trình chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam và giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên.

Các bộ phim được trình chiếu dịp này có thể kể đến như Đào, Phở và Piano; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Mắt biếc; Em chưa 18; Mùi cỏ cháy; Em bé Hà Nội; Nữ tướng Mê Linh; Trở lại Ngư Thủy; Vỉa màu lấp lánh; Lật mặt....

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là 2 bộ phim khắc họa rõ nét hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng vĩ đại và một con người có nhân cách lớn lao, gần gũi với dân, gồm: Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông; Hồ Chí Minh hình ảnh của Người.

Lật mặt 7 sẽ được chiếu miễn phí ở Hà Nội vào ngày 28/8.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang tới cho khán giả những thước phim lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược như: Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; Lũy thép Vĩnh Linh; Mùi cỏ cháy... Thông qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định, tôn vinh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những yếu tố đã, đang và sẽ tiếp tục đưa đất nước tiến xa trong "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Trên trang cá nhân, đạo diễn Lý Hải thông báo về lịch chiếu miễn phí của Lật mặt 5,6,7,8 trong khuôn khổ chương trình.

Vào 16h30 ngày 28/8, đạo diễn và ê-kíp, dàn diễn viên Thanh Hiền, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh cũng có buổi giao lưu với khán giả tại Trung tâm Triển lãm VEC, Đông Anh, Hà Nội.