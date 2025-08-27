Linh Ngọc Đàm gây bàn tán

Trong tối 27/8, Linh Ngọc Đàm liên tục có các bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Cô thậm chí còn nhắc lại câu chuyện tình cảm của đồng nghiệp trong quá khứ.

Tối 27/8, trên Threads, Linh Ngọc Đàm đăng tải nhiều bài chia sẻ dài, gây chú ý. Đáng nói, cô còn được cho là nhắc lại câu chuyện tình cảm của đồng nghiệp tên T trong quá khứ.

"Chị T nhắn tin qua Instagram cho mình vào một ngày đầu tháng 8/2021. Từ đó 2 chị em quen nhau. Thời gian đó, bọn mình hay nhắn tin qua lại, Trâm hay đón mình đi ăn, shopping. Đối với mình, T không có gì để chê, nữ tính, dễ thương, quan tâm các em nên mình rất quý. Khoảng tới cuối năm, có một ngày, T rủ 3 bọn mình qua ăn tân gia, bánh kem màu xanh dương là bạn Maru mua. Qua tới nơi, bọn mình được nghe chuyện buồn của T", theo lời kể của Linh Ngọc Đàm.

Linh Ngọc Đàm có các bài đăng gây chú ý trên mạng xã hội tối 27/8.

Trong câu chuyện của đồng nghiệp tên T, người này cho Linh Ngọc Đàm và nhóm bạn xem tin nhắn giữa anh T và chị HT.

Linh Ngọc Đàm nói những thông tin mà chị T đưa ra vẫn còn trong tin nhắn nhóm 4 người. Cô cam kết những chia sẻ kể trên là đúng sự thật, không bịa đặt và sẵn sàng đối chất.

"Trong lúc không tỉnh táo, mình đã làm ra hành động khiến bản thân hối hận rất nhiều năm trời, đó là đăng story, xen vào việc chẳng phải của mình, một việc mình chỉ được xem từ một phía. Vì lúc đó, T đã hứa với 3 đứa sẽ đăng bằng chứng lên công khai nên bọn mình đã tin. Nhưng rồi T đổi ý, vì lý do là chị có công ty quản lý và không thể tùy tiện hành xử theo cảm xúc cá nhân. Mình hiểu và thông cảm, nhưng rất buồn. T cũng đã xin lỗi bọn mình rất nhiều. Bọn mình đã tha thứ cho nhau. Nhưng không còn gặp nhau nhiều như trước", cô nhớ lại.

Linh Ngọc Đàm lên tiếng xin lỗi ba người: gồm chị T, anh T và chị HT vì hành động của bản thân.

Sau bài đăng, Linh Ngọc Đàm tiếp tục khẳng định cô lên tiếng không phải để chỉ trích ai, cũng không thoái thác trách nhiệm.

Hiện bài đăng của Linh Ngọc Đàm đang gây bàn tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Linh Ngọc Đàm (sinh năm 1996) là streamer nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp. Cô cũng là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.