Miss Audition Ngọc Anh vừa bị bắt là ai?

Miss Auditon Ngọc Anh vừa bị Công an TP.HCM bắt tạm giam, khởi tố. Trước đây, cô được biết đến là hot girl Hà thành đời đầu.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí cười tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động trái phép.

Hình ảnh trước đây của Miss Auditon Ngọc Anh.

Ngọc Anh sinh năm 1988 tại Hà Nội. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên vào năm 2006. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái và khả năng vũ đạo, đã vượt qua dàn thí sinh năm đó để giành giải cao nhất.

Sau cuộc thi, tên tuổi của Miss Auditon Ngọc Anh phủ sóng. Cô nhanh chóng là hot girl nổi tiếng và xuất hiện trên nhiều tạp chí.

Vài năm sau, Miss Auditon Ngọc Anh kết hôn và rời xa showbiz. Cô tập trung thời gian cho gia đình và khá kín tiếng. Đến năm 2018, cô lên tiếng xác nhận ly hôn, làm mẹ đơn thân.

Những năm gần đây, Ngọc Anh chia sẻ cô theo đuổi hoạt động kinh doanh và KOL. Trang cá nhân của cô thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi. Trước khi vướng vòng lao lý, cô thường chia sẻ những hình ảnh đời thường với cuộc sống sang chảnh.