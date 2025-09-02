Hồ Ngọc Hà lên tiếng xin lỗi vì bài đăng gây tranh luận trước đó. Cô giải thích đang ở nước ngoài vì công việc của gia đình, không phải chạy show.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà có bài đăng dài, chia sẻ về hình ảnh ba mẹ cô khi còn trẻ. Ca sĩ cho biết ba mẹ cô đều là những người đi qua thời chiến lẫn thời bình. Trong đó, ba cô là thương binh, còn mẹ thì mất đi đấng sinh thành lúc 9 tuổi vì bom đạn của chiến tranh.

Bản thân Hồ Ngọc Hà cũng được đào tạo trong môi trường quân ngũ, vì vậy, cô hiểu được sự cứng cỏi và tình yêu sâu sắc đôi khi không phải chỉ là một lời nói, hành động mà là cả quá trình cống hiến, giúp đỡ và xây dựng.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà xin lỗi vì bài đăng gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Ở cuối bài viết, Hồ Ngọc Hà nhắc đến sự việc bài đăng của cô gây tranh luận vừa qua. Cô nói đó là hành động thiếu cẩn trọng của ê-kíp và lên tiếng xin lỗi. "Team của mình đã đăng lên gây ra những ý kiến trái chiều, âu cũng là ý tốt của các bạn, nhưng không phải lúc, không phải nơi để trình bày. Mình thay mặt team của mình gửi lời xin lỗi đến mọi người thật nhiều", ca sĩ viết.

Ca sĩ giải thích cô đang ở nước ngoài vì chuyện riêng của gia đình, không phải chạy show.

Trước đó, fanpage của Hồ Ngọc Hà có bài đăng với nội dung do có lịch trình sắp xếp từ trước nên không thể tham gia biểu diễn dịp lễ 2/9. Bài đăng sau đó gây ra ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Hồ Ngọc Hà đã chỉnh sửa bài đăng nói trên.