20 ngày không thể quên của hàng trăm sao Việt

Nửa tháng tập luyện nghiêm túc của hàng trăm nghệ sĩ đã khép lại bởi Lễ diễu binh, diễu hành đầy thiêng liêng, cảm xúc.

Nửa tháng qua, hàng trăm nghệ sĩ gác lại mọi lịch trình để dành trọn vẹn sức lực, tình yêu cho Lễ diễu binh, diễu hành thiêng liêng tại thủ đô Hà Nội. Họ có cùng chung cảm xúc tự hào và biết ơn.

Hàng loạt concert quốc gia thành công rực rỡ với sự tham gia của hàng trăm nghìn khán giả. Ít nhất 10 MV chất lượng về đề tài quê hương, đất nước được phát hành và thu hút lượt xem lớn.

Đó là những gì vừa diễn ra trong khoảng nửa tháng qua khi nghệ sĩ tề tựu về thủ đô thân yêu để tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành. Đã có những đêm thức trắng nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Sự nhiệt huyết, năng lượng trong mỗi người luôn hừng hực với tình yêu dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Có lẽ, đó là điều chưa từng diễn ra ở giới giải trí, văn hóa Việt và cũng là kỷ niệm suốt đời không thể quên của các nghệ sĩ.

20 ngày tập luyện, 5 buổi diễu hành

Như diễn viên Tú Oanh chia sẻ, các nghệ sĩ tập luyện từ 12/8. Hàng trăm nghệ sĩ từ khắp mọi miền đất nước đã gác lại mọi lịch trình cá nhân, từ những buổi diễn, quay phim, đến các dự án âm nhạc, để dồn hết tâm huyết cho Lễ diễu binh, diễu hành.

Tú Oanh, Tuấn Cry, Việt Hoa, Thu Quỳnh… cùng nhau trải qua những buổi tập luyện nghiêm túc, khẩn trương. Cách đi làm sao cho thẳng hàng ngang dọc, cầm cờ thế nào, vẫy tay ra sao, hướng mặt như nào là đúng... tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận. Hành trình ấy với rất nhiều buổi tập luyện đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên, khắc sâu trong trái tim mỗi nghệ sĩ khi họ bước đi trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và trở về trong vòng tay hân hoan của khán giả.

“Thời gian biểu lung tung”, “không kịp ăn uống”, “mỗi buổi 2 hộp sữa, 2 bánh bông lan” là những gì Phương Thanh trải qua. Nữ ca sĩ luôn tràn đầy năng lượng, thậm chí hát rock để tiếp thêm tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ.

Hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ trong những buổi tổng hợp luyện, lễ chính thức. Ảnh: Thuận Thắng, Đinh Hà, Thu Hiền.

Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ: “Thời điểm này là niềm vui chung của cả nước và rất cần sự đoàn kết, chung tay. Lúc này, tôi không nghĩ về chuyện cá nhân mà nghĩ về tinh thần chung nhiều hơn. So với những cán bộ chiến sĩ ngày đêm tập luyện, làm nhiệm vụ hay các bà con thức thâu đêm suốt sáng, chúng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong khi đó, tài sản chúng tôi có chỉ là tiếng hát và tinh thần vui vẻ. Do đó tôi muốn góp một phần công sức thông qua việc lan tỏa năng lượng đó”.

Quá trình chuẩn bị của nghệ sĩ ngoài hàng chục ngày tập luyện trên sân vận động Mỹ Đình, thì quan trọng nhất là 2 buổi tổng hợp luyện ngày 21/8 và 24/8, sơ duyệt vào 27/8, tổng duyệt ngày 30/8 và lễ chính thức là sáng 2/9. Mỗi buổi tập là một thử thách, đòi hỏi sự kiên nhẫn, sức bền và tinh thần đoàn kết.

Trong đó, để chuẩn bị cho tổng duyệt và lễ chính thức đều diễn ra từ sáng sớm, các nghệ sĩ phải trang điểm, thay đổi trang phục rồi tới địa điểm tập trung từ đêm hôm trước. Họ cùng nhau trải qua những đêm không ngủ nhưng tâm trạng thì vui mừng, háo hức.

Như Trương Quỳnh Anh chia sẻ: “Dù thức trắng đêm nhưng mặt ai cũng hân hoan hòa cùng niềm vui chung của đất nước”. Hay Đen Vâu bày tỏ: “Không riêng Đen hay khối Văn hóa - Thể thao mà tất cả mọi người, kể cả các cô chú đều thức nguyên đêm. Nhưng tôi tin rằng trên ánh mắt mọi người, không ai lộ ra vẻ mệt mỏi”.

Để rồi, mọi cảm xúc vỡ òa trong giây phút họ bước đi bên đồng nghiệp, trái tim hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử giữa tiếng reo hò cổ vũ, vỗ tay của đám đông khán giả.

Trái tim hòa chung một nhịp

Sáng 2/9, quảng trường Ba Đình rực rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng và không khí trang nghiêm, hào hùng. Màu đỏ rực rỡ phủ kín hai bên đường nơi từng hàng nghệ sĩ bước đi với tâm trạng bồi hồi, thổn thức.

Khi nghệ sĩ bước đi trong đội hình khối Văn hóa - Thể thao, họ không chỉ cảm nhận được sự thiêng liêng của không gian lịch sử mà còn nghe thấy những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo từ hàng ngàn khán giả đứng hai bên đường. Đó là khoảnh khắc mà tất cả mệt mỏi, khó khăn tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và sự tự hào vỡ òa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngay sau khi hoàn tất buổi diễu binh, diễu hành thiêng liêng, các nghệ sĩ đều thừa nhận đó là khoảnh khắc thật xúc động, khó quên và là điều họ chưa từng trải qua trước đây.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trang Pháp và MONO khi đi qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Nguyện.

Trang Pháp vẫn chưa hết bồi hồi nói: “Khi diễu hành, tôi được nghe thấy tiếng reo hò, gọi tên của mọi người rất nhiều. Niềm tin yêu của bà con là động lực để chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, dù thời tiết nắng nóng gay gắt hay mưa gió. Điều làm tôi xúc động là bà con từ già tới trẻ, từ mọi ngành nghề và cả các thành viên trong FC của tôi, đều có mặt rất sớm, thậm chí đội mưa gió để đứng chờ đoàn diễu hành. Tôi thấy dường như mọi trái tim Việt đều đang hòa chung một nhịp, không phân biệt tuổi tác hay ngành nghề, để hướng mình về đại lễ, lan tỏa tình yêu đất nước”.

Trang Pháp chia sẻ thêm: “Nghệ sĩ chúng tôi khi đi diễn thường may mắn được khán giả cổ vũ lúc xuất hiện trên sân khấu. Nhưng ở đây, chúng tôi là một phần nhỏ bé của tập thể và tôi ý thức việc chúng tôi được chào đón không hoàn toàn vì mình là người của công chúng, mà vì chúng tôi đang đại diện cho các khối trong toàn dân, là một phần của nhân dân, vì chúng tôi đang làm một nhiệm vụ thiêng liêng và tự hào”.

Khi được hỏi về kỷ niệm trong những ngày tập luyện ở Hà Nội, Trang Pháp nhớ lại câu chuyện khiến cô ấm lòng. Cô kể: “Khi ê-kíp của tôi đi tìm mua vải trong tối muộn để kịp may một chiếc túi nhỏ đựng đồ cho tôi trong ngày tổng duyệt, trời đã tối và nhiều tuyến đường hạn chế đi lại. Chúng tôi tìm thấy một tiệm may đồ để hỏi mua vải và chị chủ tiệm dễ thương đã tặng chúng tôi rất nhiều vải mà nhất quyết không lấy chi phí. Thực sự lúc đó tôi rất xúc động trước sự nhiệt tình của người dân thủ đô quê hương tôi. Là những việc nhỏ nhưng ý nghĩa lại rất to lớn, chứng minh sự yêu thương đùm bọc của người dân đất Việt hiện diện trong từng ngõ ngách của cuộc sống”.

Lớp trang điểm có thể phai đi vì mồ hôi nhưng năng lượng của Khánh Vy vẫn dồi dào sau một đêm không ngủ và buổi diễu binh, diễu hành dưới trời nắng.

“Tôi không mệt, chỉ chảy mồ hôi thôi”, “Tôi tiếc quá, muốn được đi thêm lần nữa”, Khánh Vy hạnh phúc nói giữa lúc khán giả vẫn vây quanh cô ở Sân vận động Hàng Đẫy.

Việc được tham gia đoàn diễu binh, diễu hành là niềm tự hào của Khánh Vy. Ảnh: Đinh Hà.

“Tôi thực sự tự hào, xúc động và muốn đi lại nhiều lần nữa, được sống trong cảm xúc thiêng liêng. Thực sự những ngày tháng tập luyện đã trôi qua nhanh. Dẫu vậy, Lễ diễu binh, diễu hành đã để lại cho tôi và tất cả người dân Việt dư âm về sự tự hào, lòng yêu nước, tôn vinh giá trị của văn hóa và hòa bình, độc lập. Mọi thứ vẫn còn vang âm và đây chắc chắn là trải nghiệm không thể nào quên. Tôi thực sự không thấy mệt, bởi tinh thần yêu nước đã nâng đỡ để tôi quên hết mệt mỏi", Khánh Vy chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Khi trở về trong vòng tay hân hoan của khán giả, các nghệ sĩ không chỉ mang theo niềm vui mà còn mang theo một sứ mệnh mới: tiếp tục truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc bước đi trong hàng ngũ nghệ sĩ chỉ diễn ra chỉ vài phút trước đó, Phương Thanh phấn khích nói: “Nhìn thấy các chiến sĩ công ann, bộ đội làm nhiệm vụ, hay các cô bác cựu chiến binh, những người dân từ nhỏ tới lớn, tôi hạnh phúc trước tinh thần đoàn kết dân tộc. Đó là điều quan trọng nhất. Sự đoàn kết, yêu thương nhau là sức mạnh để chúng ta có thể làm được tất cả”.

Yêu nước từ những việc nhỏ nhất

Khi tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước trong những ngày qua, các nghệ sĩ Việt Nam đã thể hiện tình yêu nước bằng nhiều cách đầy sáng tạo và cảm xúc. Từ việc tham gia các concert quốc gia, phát hành sản phẩm âm nhạc ngợi ca quê hương, hòa mình vào dòng người xem Lễ diễu binh, diễu hành A80, họ đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước đến khán giả.

Hàng chục concert diễn ra thành công với sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ. Các đêm nhạc đã gắn kết hàng trăm nghìn khán giả bằng những giai điệu đẹp, hào hùng về đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó, thông qua loạt dự án cá nhân được đầu tư lớn, các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Tùng Dương, Trang Pháp, DTAP, Trung Quân Idol… đã dùng sức mạnh của âm nhạc để thông điệp yêu nước lan tỏa mạnh mẽ.

Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Đăng Dương trong concert "Tổ quốc trong tim" thu hút 50.000 khán giả. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều nghệ sĩ hòa vào bầu không khí thiêng liêng của Lễ diễu binh, diễu hành từ một góc rất khác. Tuấn Hưng thức thâu đêm chờ theo dõi buổi lễ từ nhà riêng của anh ở Hàng Khay, Hà Nội. Trong khi đó, Anh Đào, Huỳnh Anh hay nhạc sĩ Giáng Son hòa vào dòng người xem diễu binh, diễu hành để tận hưởng bầu không khí một cách chân thực, nhiều cảm xúc nhất.

Giáng Son kể ngày 24/8, trong buổi tổng hợp luyện, từ 15h, chị cùng bạn bè đi bộ quanh các tuyến phố Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng, Thanh Miến và Nguyễn Thái Học. Tất cả đông nghịt người. Sau khoảng 3 tiếng đi bộ, Giáng Son cùng bạn bè đứng tại phố Hùng Vương. Tại đây, chị chứng kiến cảnh người dân hồ hởi, hào hứng cổ vũ các chiến sĩ hay bà cụ 93 tuổi ngồi xa được anh công an mời lên hàng đầu ngồi, rồi cụ nói đây là lần cuối cùng cụ được xem diễu binh nên nhất định phải đi. Tất cả khiến chị dâng trào cảm xúc nghẹn ngào, xúc động khó nói thành lời.

Những hành động của các sao Việt, từ tham gia concert quốc gia, phát hành sản phẩm âm nhạc, đến hòa mình vào lễ diễu binh, diễu hành đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ lòng yêu nước, đặc biệt trong khán giả trẻ.