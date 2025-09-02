Khoảnh khắc xúc động của sao Việt

Hàng trăm nghệ sĩ bồi hồi, xúc động khi họ vừa hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) thiêng liêng.

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) chính thức diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Khối Văn hóa - Thể thao với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, MONO, Việt Hoa, Thu Quỳnh, Trang Pháp, Thanh Sơn… được khán giả quan tâm, cổ vũ.

Họ tới điểm tập trung Quán Thánh từ rạng sáng. Thức thâu đêm nhưng ai nấy đều vui vẻ, hào hứng và tự hào khi được tham gia nghi thức thiêng liêng mà cả nước cùng hướng về. Khoảng 9h, khối Văn hóa - Thể thao trở về điểm tập kết Sân vận động Hàng Đẫy trong tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả.

Trang Pháp và MONO đi hàng đầu trong Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: Văn Nguyện.

Trang Pháp và MONO phấn khích trước sự cổ vũ của khán giả. Trang Pháp tâm sự: “Tôi từng hứa với bố mẹ làm nghệ thuật một cách tử tế, đàng hoàng, tôi nghĩ việc đứng ở sân khấu của Tổ quốc hôm nay đã phần nào chứng minh với gia đình rằng con gái Trang Pháp đã luôn cố gắng giữ lời hứa ấy. Dù không trực tiếp làm việc trong các cơ quan Nhà nước như những thành viên gia đình, nhưng tôi cũng đã có thể đóng góp một phần rất nhỏ bé cho quê hương mình ở một lĩnh vực khác. Tôi tin ông bà, bố mẹ và gia đình sẽ tự hào khi tôi có may mắn góp mặt trong một sự kiện trọng đại của Đất nước như vậy”.

Đen Vâu tự hào khi góp mặt trong dàn nghệ sĩ của Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Văn Nguyện.

Trong khi đó, Đen Vâu được đám đông khán giả vây quanh. Thay vì lập tức trở về, rapper này nán lại giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ. Đen Vâu chia sẻ đây là thời điểm đáng quý để thực hiện trách nhiệm người của công chúng trong việc lan tỏa tinh thần yêu nước. Với anh đây là trải nghiệm không thể quên.

Các nghệ sĩ Phương Thanh, MC Khánh Vy… đều bày tỏ với Tri Thức - Znews niềm tự hào, hạnh phúc khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước. Khánh Vy bày tỏ mong muốn được góp mặt ở nhiều hoạt động ý nghĩa khác.