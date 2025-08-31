Ninh Dương Lan Ngọc và các nghệ sĩ tập luyện bất chấp nắng mưa

2 ngày trước khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025 và 2/9/1945-2/9/2025) chính thức diễn ra, hàng trăm nghệ sĩ Việt tiếp tục tập luyện tại Sân vận động Mỹ Đình. Thời tiết Hà Nội ngày 31/8 khá thất thường, nhiều khi mưa lớn, lúc nắng to nhưng các nghệ sĩ vẫn hừng hực khí thế. Buổi tập luyện ngày 31/8 có thêm một số nghệ sĩ mới như Vân Trang, Ninh Dương Lan Ngọc hay Trương Thế Vinh.

Song Luân, Khả Ngân, Đức Phúc, Erik rạng rỡ trong buổi tập luyện. Theo đó, các nghệ sĩ sẽ nằm trong top 80 nghệ sĩ biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình sau khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc. Những ngày qua, các nghệ sĩ chăm chỉ tập luyện và tham gia các hoạt động khác nhau ở Thủ đô Hà Nội. Ai nấy đều hạnh phúc, tự hào và vinh dự khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa qua gặp chấn thương ở chân. Cô thậm chí phải rút khỏi chương trình Sao nhập ngũ. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới tinh thần của Ninh Dương Lan Ngọc trong buổi tập luyện.

Ninh Dương Lan Ngọc đăng ảnh mặc áo đỏ sao vàng kèm theo chia sẻ: “Lòng tự hào ngập tràn, Việt Nam sáng ngời”. Theo lời MC Nguyên Khang, trong buổi gặp mặt văn nghệ sĩ cách đây ít ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Hải chia sẻ: “Khối nào cũng là niềm tự hào của đất nước. Tuy nhiên khối nghệ sĩ được sự chú ý hơn. Bởi, không chỉ bạn bè, người thân của các nghệ sĩ, các vị lãnh đạo biết họ tham gia đoàn diễu binh, diễu hành mà chính họ có sức lan tỏa khủng khiếp với lượng fan đông đảo theo dõi trên mạng xã hội. Do đó, việc các nghệ sĩ được vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành có sức lan tỏa rất lớn, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa. Cơ hội này là động lực để các nghệ sĩ nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu trong chính nghề nghiệp mình đang theo đuổi”.

Khả Ngân bên đàn chị Mỹ Tâm. Khả Ngân tâm sự cô rất hạnh phúc khi được là một phần của lễ diễu binh, diễu hành. Những ngày qua, trong quá trình tập luyện và thu âm ca khúc sẽ biểu diễn ở Quảng trường Ba Đình, nữ diễn viên nhiều lần xúc động rưng rưng nước mắt. Tuy nhiên, đứng cùng các ca sĩ kỳ cựu, Khả Ngân cũng lo lắng bản thân làm không tốt. Do đó, cô chăm chỉ tập luyện để làm tốt nhất có thể trong suốt những ngày qua.

Dương Hoàng Yến tạo dáng bên khối Thiếu nhi của lễ diễu binh, diễu hành. Trong buổi Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước hôm 27/8, Dương Hoàng Yến đi nhầm vào khối Thiếu Nhi. Khoảnh khắc cô ngơ ngác vì đi nhầm sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hoàng Yến Chibi tích cực chụp ảnh cho Hoa hậu Lương Thùy Linh và Bảo Ngọc. Bên cạnh những giây phút tập luyện nghiêm túc, chăm chỉ, các nghệ sĩ cũng nghỉ ngơi, trò chuyện và giao lưu cùng nhau để lấy lại năng lượng, sức khỏe.

