Công nhận chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Chiều 5/9, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo của các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác cán bộ.

Theo đó, tại Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với đồng chí Bùi Như Lai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với đồng chí Bùi Như Lai. Ảnh: Khánh Hiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời chúc mừng tới đồng chí Bùi Như Lai. Thứ trưởng hy vọng trên cương vị mới đồng chí Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng đồng hành với tập thể Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trong công tác xây dựng và khẳng định uy tín, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian tới, tiến tới xây dựng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp tốt cùng đồng chí Bùi Như Lai để xây dựng nhà trường đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tập thể cán bộ Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, đồng chí Bùi Như Lai cho biết đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác của tập thể Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để cùng xây dựng đơn vị đoàn kết, ngày càng phát triển và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là đào tạo được các thế hệ sinh viên không chỉ tốt về nhân cách mà còn giỏi về nghề, từng bước khẳng định thương hiệu Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.