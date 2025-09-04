Nam Em: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'

Nam Em cho biết sau những vấp ngã, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, không ồn ào. Cô cũng khẳng định bản thân không còn xứng đáng làm nghệ sĩ.

Tối 3/9, Nam Em có bài đăng dài, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ca sĩ cho biết cô không còn ý định trở lại showbiz.

"Tôi không còn đủ sức khỏe, sự tỉnh táo để trở thành một người nghệ sĩ đẹp trong mắt công chúng. Nên nếu tôi có lỡ làm gì sai, lại tự dặn vặt nữa, không chịu nổi. Con đường sắp tới, tôi muốn đi là con đường đạo. Đạo dạy tôi sống tốt hơn và tôi cũng có thể một phần nào đó mang lại năng lượng chữa lành cho những ai đang thật sự yếu ớt, cần sự giúp đỡ", cô nói.

Nam Em cho biết cô không còn xứng đáng làm nghệ sĩ. Ảnh: FBNV.

"Giờ đây, nếu được, tôi chỉ mong khán giả hãy xem tôi là một công dân bình thường. Lâu lâu tôi có đi hát, mọi người cho tôi làm người kể chuyện thôi. Để tôi được kể những câu chuyện về cuộc đời. Về sự thật mà đã từng đi qua, từng vấp ngã. Thật sự tôi không xứng đáng trở thành ca sĩ. Tôi càng không xứng đáng làm nghệ sĩ", Nam Em bày tỏ.

Những chia sẻ của Nam Em gây chú ý. Bởi cách đó không lâu, cô còn cầu xin khán giả để được trở lại showbiz.

"Xin ông trời hãy cho con cơ hội làm lại cuộc đời. Xin hãy bao dung cho những sai lầm và tội lỗi của con. Cho con được khỏe mạnh và quay lại ánh đèn sân khấu, nơi con thuộc về. Xin hãy bao dung và tha thứ cho con", cô từng viết trên trang cá nhân.

Năm 2024, Nam Em liên tục vướng ồn ào. Cô nhiều lần livestream kể chuyện quá khứ hoặc nhắc tới các đồng nghiệp. Tháng 3/2024, sau buổi làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.HCM, Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau đó, cô tiếp tục thực hiện những buổi livestream gây ồn ào. Tới 9/4/2024, Sở TT&TT TP.HCM tiếp tục có buổi làm việc với Nam Em và quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng.