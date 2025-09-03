Vệ sĩ chia sẻ về Mỹ Tâm

Tùng Yuki là người đồng hành cùng Mỹ Tâm trong những ngày tập luyện, trình diễn ở lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Ngày 3/9, Tùng Yuki, vệ sĩ thân cận của Mỹ Tâm, chia sẻ về hành trình đồng hành cùng ca sĩ trong những ngày ở Hà Nội để tham gia các buổi tập luyện, tổng duyệt và trình diễn tại đại lễ 2/9.

"Chúng tôi căng sức đi qua mấy ngày cuối tháng 8. 'Bố con tôi' tâm sự rất nhiều trên xe lúc di chuyển ra Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị diễu hành. Dọc hai bên đường, người dân chen chúc, mong được thấy đoàn diễu hành đi qua. Nhiều em bé diện bộ quân phục kháng chiến, các nam nữ áo cặp cờ đỏ sao vàng ghi dòng chữ: 'Tự hào Việt Nam'. Ngưỡng mộ nhất là các cựu chiến binh ngồi trên xe lăn. Màu cờ đỏ rực, phấp phới trên mọi nhà, mọi phố, mọi con đường", Tùng Yuki nhớ lại.

Ông cho biết xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc ca sĩ Mỹ Tâm và bé Dâu (tên thật: Thủy Tiên) hòa giọng trong màn trình diễn ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Tùng Yuki là vệ sĩ thân cận của Mỹ Tâm nhiều năm qua. Ảnh: FBNV.

Cũng trong sáng 3/9, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ: "Khoảnh khắc đó, chắc chắn sẽ là 'timeless' (vĩnh cữu). Nhưng Tâm không nghĩ sẽ cất kỹ vào sâu trong ký ức để lâu lâu mới nhớ mà sẽ luôn mang theo bên mình, ngắm mỗi ngày để thực hành lòng biết ơn. Biết ơn đất nước. Lý tưởng với Tâm không phải là 'nhân dịp', nó là hành trang mỗi ngày".

Ngày 2/9, hình ảnh Mỹ Tâm diện áo dài, trang điểm nhẹ nhàng và cất cao giọng hát tại đại lễ diễu hành, diễu binh ở Quảng trường Ba Đình gây ấn tượng với khán giả, sau đó "viral" trên mạng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Mỹ Tâm chia sẻ: "Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát 'Nước non Việt Nam ta vững bền'. Biết ơn Bác Hồ kính yêu. Biết ơn cha ông ta cùng những người mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước để chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do".

Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng) là vệ sĩ thân thiết của ca sĩ Mỹ Tâm nhiều năm qua. Nhiều khán giả yêu mến ca sĩ gọi Tùng Yuki là "bố của Mỹ Tâm". Tùng Yuki cũng tham gia nhiều dự án phim, có thể kể tới như Dốc tình, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bản năng thép... Trong bộ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm mời Tùng Yuki đóng vai bố của cô.