Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Doanh nhân Thủy Tiên nói về tin tái hợp Đan Trường

  • Thứ hai, 8/9/2025 13:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Doanh nhân Thủy Tiên phủ nhận thông tin tái hợp Đan Trường. Cô nói hai người hiện là tri kỷ, cùng chăm sóc, dạy dỗ con trai.

Những ngày qua, một số clip ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên tình tứ, thân mật bên chồng cũ Đan Trường gây chú ý. Nữ doanh nhân cũng chia sẻ bộ ảnh tình cảm bên nam ca sĩ và đăng tải trên trang cá nhân. Không ít nghi vấn cho rằng doanh nhân tái hợp chồng cũ.

Dưới bình luận, một tài khoản mạng để lại bình luận: "Mong anh chị quay về với nhau đi ạ. Bé Thiên Từ sẽ hạnh phúc nhân đôi". Sau đó, doanh nhân Thủy Tiên để lại phản hồi dưới bình luận nói trên.

Cô viết: "Tuy anh chị không còn duyên nợ vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ và cùng một nhau thương yêu, chăm sóc cho Thiên Từ nên bé vẫn rất hạnh phúc".

dan truong tai hop anh 1

Doanh nhân Thủy Tiên phủ nhận tái hợp Đan Trường. Ảnh: FBNV.

Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi vào năm 2021. Kể khi kết hôn đến lúc ly hôn, họ ít có thời gian bên nhau. Thủy Tiên và con trai sống ở Mỹ, Đan Trường chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Thời điểm đó, Thủy Tiên tiết lộ cả hai cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, họ đều cảm thấy không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống.

"Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, gia đình đúng nghĩa. Tôi và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt là bé Mathis Thiên Từ. Tôi tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của cha mẹ", cô trải lòng.

Sau khi ly hôn, Thủy Tiên và Đan Trường giữ mối quan hệ tốt, cùng chăm sóc con trai. Bé Thiên Từ sống chung với mẹ.

Trong các đêm nhạc hay sinh nhật của Đan Trường, Thủy Tiên đều có mặt để chúc mừng.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Phía công ty Sen Vàng lên tiếng

Đại diện công ty Sen Vàng chính thức phản hồi về vụ việc liên quan đến Thùy Tiên. Phía công ty cho biết không liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiếp thị cũng như lợi nhuận từ sản xuất kẹo Kera.

3 giờ trước

An Nhi

đan trường tái hợp Thủy Tiên Đan Trường đan trường thủy tiên đan trường tái hợp

  • Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên

    Trần Thị Thủy Tiên là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên điện ảnh. Cô nổi tiếng với những sáng tác cho những bộ phim điện ảnh ăn khách. Ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" của Thủy Tiên được bình chọn là 1 trong 5 ca khúc được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng. Ngoài ca hát, cô còn gây ấn tượng với các vai diễn trong các phim như "Nụ hôn thần chết", "Đẹp từng centimet", "Ngôi nhà hạnh phúc".

    Bạn có biết: Gothic rock là thể loại âm nhạc chính trong khoảng thời gian bắt đầu sự nghiệp ca hát của Thủy Tiên.

    • Ngày sinh: 25/11/1985
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Album: Ngọt và đắng (2003), Thủy Tiên (2005), Giấc mơ tuyết trắng (2007), Ngôi nhà hạnh phúc (2009), Em đã quên (2010), Vẫn mãi yêu anh (2012), Dẫu chỉ là mơ (2014)
    • Chồng: Cầu thủ Công Vinh
    • Con: 1

    FacebookZing Mp3

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý