Doanh nhân Thủy Tiên nói về tin tái hợp Đan Trường

Doanh nhân Thủy Tiên phủ nhận thông tin tái hợp Đan Trường. Cô nói hai người hiện là tri kỷ, cùng chăm sóc, dạy dỗ con trai.

Những ngày qua, một số clip ghi lại khoảnh khắc Thủy Tiên tình tứ, thân mật bên chồng cũ Đan Trường gây chú ý. Nữ doanh nhân cũng chia sẻ bộ ảnh tình cảm bên nam ca sĩ và đăng tải trên trang cá nhân. Không ít nghi vấn cho rằng doanh nhân tái hợp chồng cũ.

Dưới bình luận, một tài khoản mạng để lại bình luận: "Mong anh chị quay về với nhau đi ạ. Bé Thiên Từ sẽ hạnh phúc nhân đôi". Sau đó, doanh nhân Thủy Tiên để lại phản hồi dưới bình luận nói trên.

Cô viết: "Tuy anh chị không còn duyên nợ vợ chồng nhưng vẫn là bạn bè tri kỷ và cùng một nhau thương yêu, chăm sóc cho Thiên Từ nên bé vẫn rất hạnh phúc".

Doanh nhân Thủy Tiên phủ nhận tái hợp Đan Trường. Ảnh: FBNV.

Đan Trường và Thủy Tiên đường ai nấy đi vào năm 2021. Kể khi kết hôn đến lúc ly hôn, họ ít có thời gian bên nhau. Thủy Tiên và con trai sống ở Mỹ, Đan Trường chủ yếu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam.

Thời điểm đó, Thủy Tiên tiết lộ cả hai cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, họ đều cảm thấy không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống.

"Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng được một mái ấm hạnh phúc, gia đình đúng nghĩa. Tôi và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt là bé Mathis Thiên Từ. Tôi tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định này của cha mẹ", cô trải lòng.

Sau khi ly hôn, Thủy Tiên và Đan Trường giữ mối quan hệ tốt, cùng chăm sóc con trai. Bé Thiên Từ sống chung với mẹ.

Trong các đêm nhạc hay sinh nhật của Đan Trường, Thủy Tiên đều có mặt để chúc mừng.