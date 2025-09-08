Đại diện công ty Sen Vàng chính thức phản hồi về vụ việc liên quan đến Thùy Tiên. Phía công ty cho biết không liên quan đến hoạt động kinh doanh, tiếp thị cũng như lợi nhuận từ sản xuất kẹo Kera.

Ngày 8/9, phía công ty Sen Vàng lên tiếng sau kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về vụ việc liên quan đến Thùy Tiên và vụ án kẹo Kera.

Phía công ty viện dẫn kết luận của cơ quan chức năng, cho biết bà Phạm Kim Dung và các cá nhân khác trong công ty Sen Vàng không biết, không liên quan đến toàn bộ quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, tiếp thị cũng như thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera.

"Sau khi Bộ Công an ban hành kết luận điều tra liên quan đến sản phẩm kẹo Kera, một số thông tin trên truyền thông và mạng xã hội đã giật tiêu đề suy diễn, cắt ghép. Điều này khiến dư luận hiểu sai bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty và bà Phạm Thị Kim Dung", theo thông báo từ phía công ty Sen Vàng.

Ngày 7/9, theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) tội Lừa dối khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong một buổi quảng cáo sản phẩm kẹo Kera.

Ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã xem xét vai trò, trách nhiệm của các cá nhân tại Công ty cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, đơn vị trực tiếp quản lý hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, trong đó có Tổng giám đốc Phạm Thị Kim Dung và 3 người khác.

Theo kết luận điều tra, các cá nhân trên không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera của Công ty Chị Em Rọt. Họ cũng không đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan đến việc quảng bá sản phẩm kẹo Kera với các cổ đông của Công ty Chị Em Rọt.

Chỉ đến ngày 7/3, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp thức hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12/2024, bà Dung mới chỉ đạo cấp dưới soạn thảo và ký hợp đồng dịch vụ, giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Cơ quan điều tra xác định Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Do đó, hành vi của "bà trùm hoa hậu" cùng 3 người còn lại không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án.