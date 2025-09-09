CEO Sen Vàng nói về tin Miss Grand tổ chức ở bãi đậu xe

Bà Phạm Kim Dung bác bỏ thông tin chung kết Miss Grand Vietnam 2025 tổ chức ở bãi đậu xe của khách sạn.

Những ngày qua, hình ảnh về địa điểm tổ chức chung kết Miss Grand Vietnam 2025 được lan truyền và chia sẻ trên mạng xã hội. Một bộ phận fan sắc đẹp bàn tán khi chung kết cuộc thi được cho là tổ chức tại bãi đậu xe thuộc khuôn viên khách sạn ở TP.HCM.

Đến sáng 9/9, bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, trưởng ban tổ chức cuộc thi lên tiếng phủ nhận.

"Địa điểm sân khấu không phải ở bãi đậu xe như một số trang đưa tin, mà là khu vườn ngoài trời của khách sạn 5 sao tại TP.HCM, nơi có hồ bơi, vườn hoa và kiến trúc rất đẹp. Công năng chính là dùng cho các hoạt động tiệc cưới, event ngoài trời. Những chiếc xe mọi người thấy chỉ là xe của ban tổ chức, xe chở đạo cụ vào để dựng sân khấu thôi", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: BTC.

Miss Grand Vietnam bước sang mùa thứ 4. Những ngày qua, các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi đã diễn ra. Ban tổ chức đã chọn ra top 5 Grand Heat (do giám khảo bình chọn) bao gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi (SBD 379 - Đắk Lắk); Lê Thị Thu Trà (SBD: 456 - Nghệ An), Nguyễn Thị Thu Ngân (SBD: 522 - Cà Mau), Đinh Y Quyên (SBD: 303 - Gia Lai) và Nguyễn Hồng Ngân (SBD: 606 - TP.HCM). Thí sinh chiến thắng sẽ được đặc cách vào top 20 chung cuộc.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ bình chọn top 5 đề cử giải 'Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn - The Grand Heat by fan vote'. Người đẹp nhận nhiều lượt bình chọn nhất sẽ được đặc cách vào top 20 chung cuộc của Miss Grand Vietnam 2025.

Sau phần thi Grand Heat, dàn thí sinh tiếp tục tham gia đêm trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào ngày 11/9. Chung kết được tổ chức vào ngày 14/9 tại TP.HCM.

Ở mùa trước đó, Võ Lê Quế Anh đăng quang. Sau đó, cô tham gia Miss Grand Interantional nhưng không đạt thứ hạng cao.

Miss Grand Vietnam được mua bản quyền từ Miss Grand International do ông Nawat tổ chức. Trước Võ Lê Quế Anh, 2 người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam là Đoàn Thiên Ân và Lê Hoàng Phương.