Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham

Lexi Wood, bạn gái cũ của Brooklyn chia sẻ về chuyện tình cảm trước đây với con trai Beckham, đồng thời hé lộ bí mật gia đình cựu danh thủ.

Lexi Wood vừa có cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail. Người mẫu nhớ lại thời còn hẹn hò với Brooklyn. Cô cho biết họ yêu nhau vào năm 2018 và gắn bó hơn một năm trước khi Brooklyn gặp người vợ hiện tại là Nicola vào tháng 10/2019.

Nhắc đến Brooklyn, Lexi Wood nhận xét anh là người đàn ông tuyệt vời và bản thân cô cũng không có ác cảm với Nicola.

"Tôi rất vui vì anh ấy đã có một mối quan hệ và cuộc hôn nhân tuyệt vời. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho cả hai người. Tôi biết anh em của Nicola và đã gặp cô ấy vài lần. Thành thật mà nói, nhìn từ bên ngoài vào, tất cả họ đều tuyệt vời", cô chia sẻ.

Lexi Wood từng hẹn hò Brooklyn vào năm 2018. Ảnh: Backgrid.

Lexi Wood nói thêm: "Cuộc sống của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Cuộc sống của tôi cũng không còn như trước. Chúng tôi trân trọng mọi thứ hiện tại".

Khi được hỏi về mối bất hòa trong gia đình Beckham hiện tại, Lexi trả lời: "Tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ biết chuyện gì xảy ra sau cánh cửa đóng kín. Và tất cả những gì tôi biết là trải nghiệm của bản thân. Gia đình họ rất thân thiện. Romeo và Cruz là những người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Họ rất đáng yêu".

Lexi tiếp tục tiết lộ rằng khi tiếp xúc với Beckham và Victoria một thời gian, cô ấn tượng vì họ đã vun đắp một gia đình hoàn hảo, biết cách dạy dỗ các con và coi trọng tình cảm.

"Tôi tôn trọng gia đình họ. Tôi nghĩ khi con người lớn lên, mọi thứ đều thay đổi. Thời gian luôn vận động", cô nói.

Lexi sinh năm 1998, là người mẫu ở Canada. Cô bắt đầu làm mẫu từ năm 16 tuổi. Lexi sở hữu vẻ đẹp lạ, gương mặt cá tính và vóc dáng gợi cảm. Cô từng làm người mẫu cho tạp chí Playboy và Vogue Japan.

Lexi hẹn hò con trai cả của cựu danh thủ David Beckham vào năm 2018. Thời điểm đó, cả hai được bắt gặp khi đang hôn nhau say đắm trước tiệm xăm ở Honorable Society, West Hollywood.