Giang Tổ Bình lo sợ bị tung clip quay lén

Diễn viên Giang Tổ Bình lên tiếng tố cáo bạn trai cũ Cung Ích Đình bỏ thuốc, bạo hành và quay lén, để lại nhiều tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Cô bất an vì lo ngại clip riêng tư bị phát tán.

Nữ diễn viên Giang Tổ Bình (47 tuổi) lên tiếng tố Cung Ích Đình (25 tuổi), con trai cựu Phó tổng giám đốc Đài Tam Lập xâm hại, bỏ thuốc mê và nghi vấn liên quan thuốc kiểm soát, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau khi sự việc lan rộng, cơ quan chức năng khẳng định sẽ điều tra đến cùng, còn giới y khoa đặt câu hỏi: “Nguồn thuốc kiểm soát đến từ đâu? Làm sao để tránh bị hạ thuốc?”.

Trên nhiều hội nhóm, chủ đề này đã ghi nhận hơn 4.500 lượt thảo luận, biến vấn đề quản lý dược phẩm thành tâm điểm.

Cơ quan chức năng, bác sĩ cảnh báo

Tháng 8, Tổ Bình đăng bài cầu cứu, cố tình làm mờ danh tính nạn nhân và sau đó xác nhận mình là người bị hại.

Trước nghi vấn về thuốc kiểm soát, ngày 9/9, Bộ trưởng Y tế Thạch Sùng Lương cho biết cơ quan chức năng đã dựa theo Luật quản lý thuốc kiểm soát để tiến hành điều tra, đồng thời giao sở y tế địa phương rà soát bước đầu. Nếu phát hiện kẽ hở trong hệ thống quản lý, sẽ khẩn trương bổ sung, nhằm ngăn ngừa sự việc tương tự tái diễn.

Giang Tổ Bình.

Bác sĩ Khương Quan Vũ, Bệnh viện Liên hợp thành phố Đài Bắc, nhận định vụ việc một lần nữa gióng hồi chuông về an toàn dược phẩm. Ông cho biết những loại thuốc mê thường xuất hiện trong các bản tin thực chất đều thuộc nhóm thuốc kiểm soát.

Theo quy định, thuốc kiểm soát chia thành bốn cấp: nhóm I, II gồm heroin, cocaine, morphine, amphetamine, cần sa… có độ gây nghiện cao, chỉ được kê bởi bác sĩ chuyên khoa hoặc trong điều kiện điều trị nội trú. Nhóm III, IV gồm các loại thuốc an thần. Dù bác sĩ đa khoa cũng có quyền kê đơn, hệ thống bảo hiểm y tế vẫn giám sát chặt chẽ, nếu phát hiện đơn thuốc bất thường sẽ bị truy xuất. Do đó, phần lớn thuốc trôi nổi trên chợ đen không xuất phát từ hệ thống y tế chính quy mà qua kênh phi pháp.

Bác sĩ Khương nhấn mạnh mỗi người cần chú ý bảo vệ bản thân. Khi đi chơi về đêm phải luôn để mắt tới đồ uống, không rời ly ra khỏi tầm nhìn, thuốc cá nhân nên giữ nguyên bao bì, tránh tình trạng thuốc bị tráo đổi mà không hay biết.

Giang Tổ Bình lo sợ clip riêng tư bị phát tán

Trong thời gian qua qua lại với người cũ, cô không chỉ hé lộ chuyện bị bỏ thuốc, quay lén, mà còn cho biết từng đối mặt bạo lực thể xác và tinh thần nghiêm trọng.

Cô nói bị Cung Ích Đình nhiều lần xâm hại, hành hung, quay lén khiến cô bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng.

Theo Giang Tổ Bình, trong một lần tranh cãi, Cung Ích Đình đã đập cửa nhà cô đến mức thủng lỗ, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Cô còn ghi lại video cho thấy bản thân nhiều lần yêu cầu được chia tay, song nam diễn viên trẻ trong tình trạng say xỉn vẫn gào thét ngoài cửa. Khi Giang Tổ Bình kiên quyết từ chối, Cung Ích Đình đáp trả bằng lời đe dọa: “Cô sẽ hối hận!”. Hai bên giằng co suốt hơn hai phút.

Chia sẻ với Mirror Weekly, Giang Tổ Bình kể những lần bị Cung Ích Đình lôi kéo tóc, bóp cổ, tát vào mặt. Khi gọi điện cầu cứu mẹ của bạn trai, cô bị anh ta chửi bới thậm tệ, ném điện thoại xuống đất. Do những hành vi bạo lực, cô bị chấn thương xương bả vai. Tiếng quát tháo lớn đến mức Cung Ích Đình còn cố tình mở cửa sổ để hàng xóm nghe thấy, khiến cảnh sát phải tới can thiệp.

Trong một lần khác, Cung bị cho là tráo thuốc tim của cô thành thuốc an thần, dẫn đến việc cô mất ý thức, phải nhờ người thân cấp cứu.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện có dấu hiệu bị xâm hại và nghi ngờ sự việc bị quay lại. Cô yêu cầu bạn trai kém 22 tuổi xóa video, nhưng anh ta thản nhiên đáp đã sao lưu, không có ý định gỡ bỏ. Nữ diễn viên lo lắng clip riêng tư có thể bị phát tán, trong khi nhiều lần yêu cầu xin lỗi nhưng không được hồi đáp.

Cung Ích Đình (trái) và Giang Tổ Bình.

Cung Ích Đình lên tiếng thừa nhận từng hẹn hò với Giang Tổ Bình, song lại cho rằng mâu thuẫn xuất phát từ chênh lệch tuổi tác, khác biệt quan điểm. “Chúng tôi thường xuyên cãi vã, cô ấy nhiều lần không kiềm chế được cảm xúc và có những lời lẽ nặng nề với tôi. Tôi hiểu việc chia tay có thể khiến cô ấy bị tổn thương, nên có bất kỳ phát ngôn cảm xúc nào trên mạng, tôi đều thông cảm”, anh nói.

Nội dung này bị dư luận nhận định là ngầm phủ nhận cáo buộc, đồng thời tạo dư luận “bôi nhọ” Giang Tổ Bình. Nữ diễn viên tức giận, cho rằng bản chất thông cáo trên do cha anh, cựu lãnh đạo đài truyền hình, soạn thảo để bao che con trai.

Giang Tổ Bình cho biết bản thân quen biết gia đình Cung Ích Đình từ lâu. Cô tiết lộ do áp lực công việc, nhiều năm nay thường xuyên phải dùng thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ. Trong cơn bức xúc, cô từng tuyệt vọng nói: “Tôi có 500 viên thuốc ngủ, tôi có thể nuốt hết. Tất cả đều là do họ hại tôi!”.

Hiện Giang Tổ Bình đã ủy quyền cho luật sư đại diện khởi kiện, yêu cầu phía Cung Ích Đình bồi thường 13 triệu Đài tệ (khoảng 11 tỷ đồng ). Nếu thắng kiện, toàn bộ số tiền sẽ được nữ diễn viên quyên góp cho các trung tâm bảo vệ động vật hoang. “Tôi chỉ mong nhận được một lời xin lỗi chân thành, nhưng điều đó chưa từng xảy ra”, Giang Tổ Bình nói.