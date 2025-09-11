Sao nữ hoảng loạn khi bị bạn trai phát tán video nóng

Isabella Ladera cáo buộc bạn trai cũ Beéle đã phát tán video nóng của cô. Người mẫu cho biết đây là sự phản bội tàn nhẫn nhất, theo People.

"Tôi rất đau khổ", Isabella Ladera chia sẻ trên Instagram.

Sau những dòng chữ mở đầu bài đăng, Isabella Ladera lên tiếng cáo buộc bạn trai cũ Beéle đã phát tán video nhạy cảm của cô. Người mẫu cho biết đây là sự phản bội tàn nhẫn nhất.

"Một khoảnh khắc riêng tư và thân mật đã bị rò rỉ mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là sự phản bội tàn nhẫn nhất mà tôi từng trải qua. Video chỉ nằm trong tay hai người: anh ta và tôi. Một người đã nói dối tôi ngay từ đầu, người đã chứng kiến ​​tôi phải chịu hậu quả đau đớn vì anh ta, nhưng vẫn không bao giờ đứng ra bảo vệ", cô bày tỏ.

Isabella Ladera cáo buộc bạn trai cũ tung video nóng. Ảnh: IGNV.

Sau những giây phút đau khổ và hoảng loạn ban đầu, Isabella Ladera khẳng định sẽ can thiệp pháp luật để "đảm bảo rằng vụ việc được điều tra, những người chịu trách nhiệm được xác định và các hình phạt tương ứng được áp dụng".

"Tôi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người duy nhất. Tôi không phải là người phải xấu hổ trong câu chuyện này. Nỗi xấu hổ thuộc về kẻ đã phản bội tôi. Tôi ở đây, đứng thẳng, ngẩng cao đầu. Vì tôi. Vì gia đình tôi. Và vì những người phụ nữ đã từng là nạn nhân của một kẻ tự luyến", cô nhấn mạnh.

Sau cáo buộc của bạn gái cũ, Beéle, 22 tuổi, đã đăng lại một tuyên bố từ đội ngũ luật sư của anh. "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc phát tán trên mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số một đoạn video nhạy cảm xâm phạm quyền riêng tư, nhân phẩm của những người liên quan", luật sư của nam ca sĩ người Colombia nói.

Luật sư của nhạc sĩ khẳng định Beéle không phải là người phát tán video nói trên.

Isabella Ladera tên đầy đủ là Andrea Isabella Ladera Ceresa (sinh năm 1999), người mẫu đến từ Venezuela. Cô hiện sống ở Miami.

Trang cá nhân của cô thu hút hơn 6 triệu người theo dõi. Isabella Ladera được quan tâm với các bài đăng, video có chủ đề về thời trang, tập luyện và phong cách sống. Người mẫu có một con gái 5 tuổi.