Người duy nhất hưởng tài sản 5 triệu USD của huyền thoại đấu vật

Nick Hogan, con trai của ngôi sao WWE là người duy nhất hưởng tài sản 5 triệu USD.

Theo People, Hulk Hogan đã để lại khối tài sản 5 triệu USD sau khi qua đời vào tháng 7. Mới đây, các tài liệu tòa án hé lộ người duy nhất thừa kế khối tài sản này chính là con trai ông, Nick Hogan.

Theo các văn bản mới do US Weekly và TMZ thu thập, Nick Hogan, 35 tuổi, được chỉ định là đồng đại diện cá nhân quản lý di sản của cha anh. Nick đã nộp hồ sơ lên Tòa án hạt Pinellas, Florida vào ngày 9/9, đề xuất một người đàn ông tên Terry McCoy làm người quản lý di sản.

Hồ sơ tòa án cũng xác nhận con gái của Hulk, Brooke Hogan, không có tên trong di chúc. Điều này phù hợp với mong muốn của cô được chia sẻ công khai hồi tháng 8. Vợ của Hulk tại thời điểm ông qua đời, bà Sky Daily, được liệt kê là người phối ngẫu còn sống.

Hulk Hogan bên cạnh Linda Hogan, Nick Hogan, Brooke Hogan. Ảnh: Wireimage.

Trong hồ sơ, Nick Hogan cho biết cha anh đã lập các phiên bản di chúc vào các năm 2016, 2017, 2021, 2022 và lần cuối cùng vào tháng 7/2023.

Từ năm 1983 - 2009, Hulk trải qua cuộc hôn nhân với Linda, cặp đôi có hai con chung lần lượt là Brooke và Nick. Năm 2010, ông tiếp tục kết hôn với Jennifer McDaniel tới khi ly hôn vào năm 2021. Năm 2023, Hulk Hogan kết hôn với người vợ thứ ba là Sky Daily, họ chung sống cho tới khi ông qua đời.

Dù rạn nứt trong nhiều năm, Brooke vẫn bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm dành cho Hulk trong cuộc gọi cuối cùng. Cô khuyên ông không nên làm việc quá nhiều vì sức khỏe giảm sút.

Hulk Hogan - biểu tượng vĩ đại của làng đấu vật chuyên nghiệp thế giới - đã qua đời vào sáng 24/7 tại nhà riêng. Thông tin này được tờ TMZ xác nhận đầu tiên và sau đó trang WWE cũng chính thức công bố. Theo nguồn tin, các nhân viên y tế được gọi đến hiện trường sau khi Hogan bị ngừng tim đột ngột. Dù được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó nhưng huyền thoại đô vật không qua khỏi.