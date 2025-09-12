Rima Thanh Vy: 'Tôi không ảo tưởng'

Nữ chính 'Cô dâu ma' chia sẻ có thời điểm cô đau khổ, buồn bã khi đọc những bình luận tiêu cực. Về sau, Rima Thanh Vy học cách đón nhận mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Sức nóng không tưởng của Mưa đỏ khiến cho các dự án Việt lẫn quốc tế ra rạp dịp này đều chịu chung số phận lu mờ. Cô dâu ma, phim hợp tác Thái Lan - Việt Nam, do Lee Thongkham cầm trịch, là một trong số đó.

Tác phẩm trải qua một lần dời lịch để né tránh bom tấn đến từ Đặng Thái Huyền. Song khi phát hành trở lại vào cuối tháng 8, Cô dâu ma vẫn ảm đạm ngoài rạp, với doanh thu hơn 10 tỷ đồng . Ngoài bất lợi về thời điểm chiếu, chất lượng phim là điểm trừ khiến dự án không được công chúng đón nhận.

Vốn kỳ vọng nhiều trong lần đầu thử sức dự án quốc tế, nữ chính Rima Thanh Vy nói cô buồn “vì không phải là ngôi sao phòng vé hay nổi tiếng hơn để có thể lôi kéo khán giả ra rạp”. Hơn thế, nữ diễn viên cho biết đang đối diện với giai đoạn “khủng hoảng tuổi 30” mà theo lý giải của cô là "không còn quá trẻ để cho phép mình sai, thử nghiệm, làm lại, trong khi cơ hội làm nghề đang ngày càng ít đi".

'Sau 30 tuổi, mọi thứ rất kinh hoàng'

- Từ khi nào chị nhận ra mình đang rơi vào 'lưới' của khủng hoảng tuổi 30?

- Khoảng thời gian gần đây, tôi nhận ra mình đã ở độ tuổi không còn trẻ nữa. Tôi lo lắng vì không còn là cái đẹp mọi người thích nhìn. Giống như nhiều cô gái khác, tôi sợ mình xấu, già, không còn đóng được đa số vai diễn chính trên màn ảnh nữa. Năng lượng sinh học mình cũng khác, không còn nhạy bén, bắt kịp xu hướng như giới trẻ. Nếu thế thì nguy cơ bị đào thải sẽ rất lớn, nhất là trong ngành nghề sáng tạo.

Dù nhiều lúc mọi người bảo tôi trẻ lâu, nhưng sau 30 vẫn là một thứ rất kinh hoàng với tôi. 30 tuổi là lúc tôi không được làm khùng làm điên nữa đâu. 30 tuổi, tôi cũng không được viện cớ là mình còn non kinh nghiệm, cần thêm thời gian. Nếu như hồi đóng Thanh Sói, tôi có sai, mọi người còn cho thời gian, dạy bảo tôi. Còn giờ thì khác rồi. Nên tôi phải trân trọng mọi cơ hội được đóng phim, được lên hình. Tôi rất sợ sai, dù biết ai cũng đôi ba lần sai, nhưng mong cái sai của mình vẫn trong khả năng khắc phục.

- Ví dụ cái sai nào ở tuổi này mà chị nghĩ mình tuyệt đối tránh?

- Tôi cũng đặt ra cho mình một số nguyên tắc, nhưng không nhiều lắm đâu. Tôi chỉ muốn là mình thôi. Nhưng đôi khi tôi thấy bản thân hơi nhạt và quá an toàn. Bù lại, tôi sẽ cố gắng hết mức trong những lần xuất hiện trên màn ảnh.

Thú thật, nhiều dự án phim bây giờ sẽ tập trung đầu tư vào các tuyến vai dưới 30 tuổi. Và khi qua 30, tôi tiếc vì không còn cơ hội được đóng những vai như vậy nữa. Tôi cũng đang tìm một chỗ đứng phù hợp, hoặc một bước chuyển. Tôi luôn muốn bứt phá bản thân mình, vì không còn nhiều thời gian nữa.

Rima Thanh Vy cho biết có thời điểm cô muốn nghỉ đóng phim vì nhiều lần trượt casting.

- So với những nữ diễn viên cùng thế hệ, rõ ràng, chị được trao nhiều cơ hội khi lần lượt trở thành nữ chính trong các phim điện ảnh. Có cần thiết phải quá lo lắng hay chộn rộn đến vậy không?

- Để có được những gì như ngày hôm nay, tôi đã bị từ chối rất nhiều. Nhiều đến mức tôi đã chấp nhận từ bỏ việc đóng phim một thời gian. Tôi nhớ dự án điện ảnh đầu tiên của tôi là 11 niềm hy vọng.

Sau bộ phim đó, tôi tiếp tục đi casting nhưng rớt liên tục. Tôi đau khổ và tự đi tìm lý do cho bản thân. Tôi nhận ra rằng đầu tiên, mình chưa đủ giỏi. Thứ hai, tôi chưa đủ kinh nghiệm. Thứ ba, tôi bị thiếu tố chất, dẫn đến việc bản thân luôn thất bại. Tôi đã lưu lại, để thấy được thất bại ở đâu, tại sao thiếu tố chất? Rõ ràng tôi là người biết cách phân tích tâm lý nhân vật, nhập vai cũng nhanh. Sao mình không làm được?.

Sau đó, tôi đã đi qua Thái Lan học diễn xuất một thời gian. Phim đầu tiên trở về Việt Nam là Thanh Sói của chị Ngô Thanh Vân. Dần dần, tôi biết mình cần làm gì để các nhà làm phim thấy mình có tiềm năng, thấy sự máu lửa, yêu nghề. Bản thân tôi không được trải thảm đỏ hay được nâng đỡ như mọi người nghĩ đâu. Nếu có, tôi đã thành công sớm hơn, không phải trầy trật thời gian dài.

'Tôi muốn ngất xỉu khi bị chê'

- Chị biết hết tất cả vấn đề của bản thân, cả những điểm yếu. Tại sao không cố gắng để khắc phục?

- Ngày xưa, tôi hay bị góp ý kiểu: 'Sao miệng xấu quá”, “ốm quá”, “khóc xấu quá”. Ban đầu, tôi cũng hơi buồn nhưng nhận ra mọi góp ý đều đáng giá.

Tôi tự tìm cách thay đổi và học qua những thầy của mình. Chị Vân là người dạy tôi rất nhiều về tính nghề, về sự cố gắng, nuôi dưỡng lửa nghề. Chị dặn phải làm nghề tử tế, diễn viên không được kể khổ. Tất cả những thứ đó chỉ đáng nhắc tới khi tôi đã đem đến một vai diễn chất lượng cho khán giả. Khi người ta nấu ăn ngon, người ta mới quan tâm tới việc nấu món đó từ gì. Còn nếu mang đến một sản phẩm dở thì những cố gắng của tôi không ai quan tâm cả. Nên tôi đã rất cố gắng.

Tôi nghĩ mình vẫn đang đi những bước hơi chậm nhưng chắc chắn. Tôi quan tâm đến chất lượng hơn là số lượng và giá trị mang đến cho bộ phim hơn là những gì mọi người sẽ bàn tán về mình. Người ta hay bảo tôi “hiền quá”, “không có drama để mọi người nói đến”. Thật ra tôi rất hiểu chuyện đó. Nhưng đó không phải thứ mong muốn phát triển của tôi.

Tôi muốn được nhìn nhận như một cô gái rất cố gắng, chuyên tâm với nghề. Lên phim tôi không quá hiền đâu, vẫn đóng cảnh nóng, thậm chí khoả thân trong Cám. Sau tất cả, tôi chỉ muốn bản thân trở nên thú vị trên phim.

Thậm chí mong muốn trong tương lai cũng muốn có thêm nhiều dự án quốc tế nữa. Bản chất diễn viên phải diễn tốt, phải giỏi. Tôi không muốn người ta đến với tôi vì drama xong rồi thất vọng vì đóng dở tệ.

Diễn viên lo lắng vì sau 30 tuổi, nguy cơ đào thải trong nghề ngày càng lớn.

- Nhưng đến Cô dâu ma, diễn xuất của chị vẫn còn nhận nhiều ý kiến trái chiều và doanh thu phim kém khả quan? Ở góc độ của một nữ chính - là gương mặt để bán vé cho dự án, chị thấy thế nào?

- Có, tôi có cảm giác hơi buồn ở bản thân. Đôi khi tôi nghĩ sao mình không nổi tiếng hơn, hot hơn, để khán giả muốn xem phim của tôi đóng. Do tôi là diễn viên mới, hay do tôi quá an toàn? Tôi rất tiếc, nếu như mình nổi tiếng hơn thì mọi người sẽ đến xem nhiều hơn.

Như mọi người nói “ngôi sao phòng vé” chẳng hạn. Ai đó đóng phim và mọi người mong muốn xem họ trên màn ảnh. Đôi khi tôi tiếc vì mình không phải người đó. Nếu như sau này tôi vươn lên và trở thành cái tên đó thì quá tốt. Khi ấy, tôi không chỉ là diễn viên, đem đến vai diễn của mình, mà còn cống hiến khía cạnh khác cho bộ phim.

- Những chia sẻ của chị có cảm giác như một lời cầu cứu ở trạng thái lực bất tòng tâm?

- Đây là vai diễn đầu tiên tôi hợp tác với ê-kíp nước ngoài. Tôi rất muốn mọi người đến xem mình diễn và cho những lời góp ý. Nên tôi lo lắng là có, cực kỳ lo là đằng khác.

Doanh thu không cao đồng nghĩa là ít khán giả đến xem. Nghĩa là tôi đã mất đi cơ hội để mọi người thấy một nét rất khác biệt của tôi. Không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội đóng phim quốc tế. Tôi cũng học tiếng Anh, tiếng Thái Lan để diễn và rất nỗ lực. Nên nếu mọi người không đến xem thì tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng hiểu là khán giả cũng cân nhắc ở vài sự lựa chọn.

- Còn những lời chê thì sao? Có ảnh hưởng nhiều đến chị?

- Trước đây, những góp ý, lời chê trên mạng khiến tôi rất chạnh lòng và rất buồn. Có lần, sau một dự án thất bại, những phản ứng trên mạng thậm chí khiến tôi muốn ngất xỉu, đau khổ.

Nhưng sau đó, tôi nhìn theo một góc tích cực là thà mọi người để ý đến mình, còn hơn ngó lơ hoàn toàn. Và những bình luận đó cũng giúp tôi biết mình cần sửa gì, dù nó đau thật. Nhưng tôi hiểu sự đau đớn đó tôi cần trải qua để trở nên rắn rỏi và tốt hơn. Và thà thất bại sớm còn có thời gian để sửa đổi, chứ nếu sai sót đến bây giờ thì trễ quá. Tôi cũng 30 tuổi rồi.

Đây là lúc tôi không được sai nữa. Tôi không đủ thời gian để làm lại nữa. Vì vậy, những lời chê khiến tôi đau nhưng tôi vẫn biết ơn vì người ta quan tâm tới mình.

Nếu tôi diễn dở, mọi người chê thì đúng mà, đâu thể mang món ăn dở ra bắt người khác khen ngon. Nhưng may mắn, tôi sinh ra trong một gia đình dạy nền tảng về nhận định vấn đề rất tốt. Tôi biết chọn lọc nên nghe gì. Nhưng rõ ràng cũng phải đọc hết thì mới chắt lọc được. Tôi cũng tan vỡ nhiều lần.

Những điều đó cũng khiến tôi thấy được sự khắc nghiệt của nghề diễn viên. Đúng nhiều lần có thể không ai khen, nhưng khi sai thì mọi người sẽ khiến tôi tổn thương. Nhưng đó là cái giá phải trả nếu tôi muốn theo nghề.

'Diễn viên rất bị động'

- Gần đây, một phát ngôn của chị tại sự kiện phim ảnh về việc tham vọng kế thừa Ngô Thanh Vân vươn tầm quốc tế, gây khá nhiều tranh luận. Bên cạnh những ủng hộ, cũng không ít ý kiến cho rằng chị hơi ảo tưởng so với năng lực hiện có. Chị phản hồi thế nào?

- Tôi không ảo tưởng, vì như giờ tôi đang đóng phim quốc tế rồi. Tiếp theo, tôi còn tham gia dự án hợp tác với điện ảnh Hàn Quốc. Chị Vân là thầy của tôi. Nên tôi sẽ cố gắng để học tập và theo đuổi những giá trị từ chị.

Tôi không muốn chị cảm thấy chọn tôi từ hồi Thanh Sói là không đúng. Chị Vân hay nói “em còn trẻ mà, phải chơi lên”. Tôi hiểu là chị Vân không muốn đứa em của mình chỉ dừng lại ở Thanh Sói, muốn cô bé ngày xưa chị chọn có bước tiến, không cần quá nhanh mà phải rõ ràng. Nên với tôi, tôi thấy câu nói đó bình thường, với những gì mình cố gắng.

Cô dâu ma có doanh thu kém kỳ vọng.

- Tại sao hướng đi của chị lại là đóng phim hợp tác quốc tế trong khi hành trình phim ở Việt Nam vẫn còn chưa đến đâu?

- Vậy tại sao lại phải đi đến cuối cùng mới bắt đầu hành trình ở nước ngoài? Nếu đợi đến khi thành công ở Việt Nam mới ra quốc tế, cũng có thể tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội rồi. Cũng nhiều người nói tôi “hãy nổi tiếng ở Việt Nam rồi ra quốc tế”, cũng đúng. Nhưng tôi không biết bao giờ mới là nổi tiếng. Sự nổi tiếng nó không chỉ nằm ở đó, quan trọng là tôi được diễn và được biết nhiều hơn.

Thật ra diễn viên chúng tôi rất bị động. Chúng tôi không được chủ động đi tìm dự án, không biết có phù hợp với nó không. Chỉ khi dự án có và bắt đầu sản xuất, casting, lúc đó tôi mới biết. Hoặc cũng có những vai diễn mà đã đo ni đóng giày cho một diễn viên nào đó. Những diễn viên giỏi, nổi tiếng, sẽ được nhắm tới trước. Nhưng nếu tôi chưa đủ giỏi, chưa đủ để góp mặt trong danh sách đó, bản thân sẽ bị động hơn rất nhiều và phải chờ. Mọi thứ đều phụ thuộc vào dự án, diễn viên thường phải chờ dự án, trừ khi tôi quá giàu và làm một phim cho riêng mình.