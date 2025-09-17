Negav sau loạt ồn ào

Rapper lộ diện tại họp báo công bố chương trình Anh trai "say hi" vào tối 17/9. Negav không bị gạch tên khỏi chương trình sau loạt ồn ào.

Tối 17/9, sự kiện họp báo công bố khởi động chương trình Anh trai "say hi" mùa hai diễn ra ở TP.HCM. Sự kiện quy tụ 29 anh trai tham gia chương trình. Nam ca sĩ Ngô Kiến Huy vắng mặt tại sự kiện.

Sau loạt ồn ào, Negav vẫn xuất hiện trong chương trình. Trước đó, anh cũng có chuyến bus tour, giao lưu cùng dàn nghệ sĩ ở nhiều tuyến đường thuộc trung tâm thành phố.

Tại sự kiện, Negav không lên tiếng. Trong trailer công bố tập mở màn, rapper này có màn giao lưu ngắn với Trấn Thành.

Negav cùng các anh trai tham gia mùa hai.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, từng được yêu mến qua mùa 1 và các sản phẩm âm nhạc. Thế nhưng, những phát ngôn và hành động gần đây của anh khiến không ít khán giả quay lưng.

Từ cuối 2024, Negav bị tẩy chay vì loạt bài đăng nhạy cảm từ vài năm trước của rapper này bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Sau vài tháng dừng hoạt động, Negav dần trở lại với công việc.

Cuối tháng 8/2025, Negav vướng tranh cãi khi xuất hiện với tư cách khách mời trong sự kiện của một nhãn hàng dành cho phụ nữ. Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền bài viết của Công ty luật PN Legal. Đơn vị cho biết được ủy quyền bởi Negav, cảnh báo những hành vi xuyên tạc, vu khống. Đáng nói bài đăng của công ty kèm văn bản Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao (A05). Vài giờ sau đó, trên fanpage chính thức, A05 thông báo mời cá nhân liên quan đến bài đăng làm việc, xác minh thông tin.

Tối 30/8, PN Legal cho biết đã làm việc, giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). PN Legal khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Negav theo quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian qua, Negav rút khỏi một số chương trình, show diễn, chẳng hạn chung kết Em xinh “say hi” hoặc concert của chương trình này diễn ra tối 13/9 tại TP.HCM.