Ngô Kiến Huy rút khỏi Chiến sĩ quả cảm

  • Chủ nhật, 14/9/2025 22:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau Liên Bỉnh Phát, Ngô Kiến Huy là thành viên tiếp theo rời khỏi chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm.

Tập 8 Chiến sĩ quả cảm lên sóng tối 14/9 với chủ đề “Ngàn ngày tập luyện cho một giây phản ứng” mở ra những thước phim khắc họa rõ nét về sự khắc nghiệt và tinh thần kỷ luật thép của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Trên thao trường, một bãi vật cản liên hoàn với 10 chướng ngại vật dựng sẵn, mô phỏng những hiểm nguy phổ biến trong thực chiến. Từ trèo tường, leo dây vượt chông đến bò trườn dưới kẽm gai, tất cả đòi hỏi sự phối hợp giữa sức mạnh cơ bắp và khả năng quan sát, phản xạ. Bài tập này nhằm rèn luyện kỹ năng độc lập tác chiến cùng sự phối hợp giữa các thành viên.

Vì cường độ quá nặng, Ngô Kiến Huy và Thành Trung buộc xin rút khỏi đội hình. Trong khi Ngô Kiến Huy rời hàng do chấn thương chân kéo dài chưa hồi phục, Thành Trung bị sốt nặng. Đội hình gồm 10 thành viên bước vào thử thách.

ngo kien huy anh 1

Ngô Kiến Huy rời Chiến sĩ quả cảm vì chấn thương.

Trong khoảnh khắc chia tay xúc động, Ngô Kiến Huy hẹn những người đồng đội sẽ sớm quay lại, tiếp tục chặng hành trình còn dang dở.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát cũng buộc phải rời khỏi chương trình vì chấn thương nặng. Hai gương mặt mới được bổ sung vào dàn cast là Binz và Hưng Nguyễn.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về các chiến sĩ công an. Chương trình được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị và Zeit Media tổ chức sản xuất, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

Chương trình cho thấy mức độ đầu tư lớn khi ghi hình ở nhiều địa điểm và format khá mới lạ: từ tình huống xe cứu hỏa bất ngờ xuất hiện đến bài kiểm tra đám cháy giả định... Ngoài dàn cast là 12 nam nghệ sĩ, Chiến sĩ quả cảm còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ thuộc đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM; giảng viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...

An Nhi

  • Lê Thành Dương

    Lê Thành Dương

    Ngô Kiến Huy tên thật Lê Thành Dương là một nam ca sĩ nhạc trẻ được biết đến qua các ca khúc như "Giả vờ yêu", "Mưa sao băng". Anh từng tham gia đóng phim điện ảnh và diễn hài. Ngoài ra, Ngô Kiến Huy còn thử sức trong vai trò MC cho một số chương trình như: Tôi Tỏa Sáng, Ai Dám Hát, Tuyệt Đỉnh Giác Quan, Thách Thức Danh Hài.

    Bạn có biết: Ngô Kiến Huy từng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi "Vươn tới ngôi sao".

    • Ngày sinh: 29/06/1988
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Mưa Sao Băng, Giả Vờ Yêu, Yêu Như Không Yêu, Chạm Tay Vào Điều Ước,...
    • Phim tiêu biểu: Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Nàng men chàng bóng, Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh,...

