Nam thần xứ Hàn lên tiếng sau khi bị chỉ trích

  • Thứ năm, 18/9/2025 05:31 (GMT+7)
Công ty quản lý cho rằng thông tin gần đây về thu nhập từ các dự án phim là sai sự thật. Cả Park Hyung Sik và Ma Dong Seok nhận chỉ trích dữ dội vì tin đồn này.

Theo Chosun, Rev Entertainment - công ty quản lý đại diện của Park Hyung Sik lên tiếng đính chính về tin đồn nhận cát-xê khổng lồ khi đóng phim. Trước đó, nam diễn viên vướng tin nhận khoản thù lao lên tới 400 - 500 triệu won (khoảng 290.000 USD tới 361.000 USD) cho mỗi tập phim.

"Từ Doctor Slump cho đến gần đây là Twelve, loạt thông tin về khoản thù lao diễn xuất của Park Hyung Sik bị lan truyền đều không đúng sự thật. Chúng tôi buộc phải chính thức lên tiếng vì những tin đồn này dần trở thành sự thật", Rev Entertainment tuyên bố.

Đại diện công ty quản lý cho biết thêm: "Park Hyung Sik đang chăm chỉ làm việc trong từng dự án mà anh ấy đảm nhận. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn tiếp tục dõi theo những hoạt động trong tương lai của anh ấy với sự tích cực".

cat-xe khong lo anh 1

Park Hyung Sik và Ma Dong Seok nhận chỉ trích vì tin đồn cát-xê khổng lồ. Ảnh: Sport Chosun.

Mới đây, Dispatch nhận thông tin Ma Dong Seok nhận 500 triệu won còn bạn diễn Park Hyung Sik là 400 triệu won cho mỗi tập của Twelve. Bộ phim gồm 8 tập có kinh phí sản xuất từ ​​22 đến 23 tỷ won. Tính theo số liệu trên, Ma Dong Seok kiếm được 4 tỷ won và Park Hyung Sik là 3,2 tỷ won, chiếm khoảng 34% kinh phí sản xuất.

Năm 2024, Park Hyung Sik còn vướng tin được trả 500 triệu won cho mỗi tập phim trong Doctor Slump.

Ngay lập tức, thông tin này trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí, cả hai bị khán giả chỉ trích vì nhận mức lương thiếu thực tế.

Năm 2010, Park Hyung Sik gia nhập làng giải trí trong vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc ZE:A - Children of Empire. Sau đó, anh lấn sân sang diễn xuất trong các bộ phim truyền hình như The Heirs, Strong Woman Do Bong-soon, Doctor SlumpTreasure Island.

Nhật Long

