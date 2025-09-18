Mẹ của Kim Kardashian nổi điên

Kris Jenner chỉ trích thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng vì đăng ảnh khi chưa được phép. Ngôi sao truyền hình thực tế thu hút sự chú ý với gương mặt hậu thẩm mỹ.

Theo Page Six, Kris Jenner thể hiện sự giận dữ trong một bài viết trên tài khoản mạng xã hội của MAC Cosmetics. Cụ thể, ngôi sao truyền hình thực tế chỉ trích thương hiệu mỹ phẩm này vì đăng tải bức ảnh được cho là rò rỉ từ chiến dịch quảng cáo sắp tới.

Qua bức ảnh chân dung đen trắng, Kris Jenner mỉm cười với mái tóc búi cao. Dưới phần bình luận, bà để lại bình luận bức xúc: "Hãy kiểm tra mục tin nhắn riêng ngay bây giờ. Ai đã làm cái này vậy?".

Trong bầu không khí căng thẳng, khán giả để lại nhiều bình luận với nội dung như mong nhân viên đăng tải bài viết không bị sa thải, việc đăng tải hình ảnh chưa được cho phép là sai lầm hay lo ngại về vấn đề pháp lý. Hiện, đại diện của Kris Jenner và MAC Cosmetics chưa phản hồi khi Page Six liên hệ.

Kris Jenner tra hỏi thương hiệu mỹ phẩm vì đăng hình ảnh chưa xin phép. Ảnh: @krisjenner/@maccosmetics.

Được biết, bức ảnh được đăng tải bốn tháng sau khi Kris Jenner thực hiện phẫu thuật căng da mặt mới. Chia sẻ với tạp chí Vogue Arabia về cuộc phẫu thuật gây chú ý này, bà nói: “Tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ mặt khoảng 15 năm trước, nên đã đến lúc cần phải làm mới. Tôi quyết định phẫu thuật mặt vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và điều đó khiến tôi hạnh phúc”.

Hồi tháng 6, Kris Jenner và Corey Gamble - bạn trai kém 25 tuổi tham dự đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos với Lauren Sánchez trên đảo San Giorgio Maggiore, Venice.

Sinh năm 1955, Kris Jenner trải qua 2 đời chồng, có 6 người con với nhiều công việc khác nhau. Ban đầu, bà làm tiếp viên hàng không cho American Airlines. Năm 1991, Kris Jenner kết hôn với Caitlyn Jenner - vận động viên 10 môn thể thao phối hợp, đồng thời chuyển sang nghề quản lý cho chồng. Kể từ đó, bà nổi lên như thế lực mới trong ngành này. Họ ly hôn vào năm 2014.