Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ

Lương Triều Vỹ thừa nhận trí nhớ ngày càng suy giảm, cần tới nửa năm mới có thể thuộc một kịch bản. Chia sẻ này của ông khiến người hâm mộ lo lắng.

Theo Sohu, nam diễn viên Hong Kong Lương Triều Vỹ mới đây đã có lần hiếm hoi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn, khi tham gia podcast cùng Trần Quán Hy. Ở tuổi 63, tài tử để lộ mái tóc bạc hai bên, đồng thời thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi của bản thân theo thời gian. Đáng chú ý, anh còn thu hút sự chú ý khi tiết lộ trí nhớ ngày càng giảm sút.

Cụ thể, trong buổi trò chuyện, khi được hỏi về trải nghiệm sân khấu kịch, Lương Triều Vỹ cho biết thời gian trước, anh từng tham gia một vở diễn cùng Châu Nhuận Phát. Anh mô tả đây là “trải nghiệm đáng sợ” vì buộc phải học thuộc toàn bộ một kịch bản dày.

Nam diễn viên chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ cần một tháng để học thuộc, nhưng bây giờ có lẽ cần nửa năm hoặc ít nhất 4 đến 5 tháng”. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe và trí nhớ của nam diễn viên.

Lương Triều Vĩ trong podcast với Trần Quán Hy. Ảnh: Nownews.

Ở tuổi 63, Lương Triều Vỹ vẫn là gương mặt hàng đầu của điện ảnh châu Á, liên tục góp mặt trong nhiều dự án lớn. Sau thành công với The Goldfinger (2023), tài tử Hong Kong tiếp tục xuất hiện trong Silent Friend (2025) - phim châu Âu của đạo diễn Ildikó Enyedi, ra mắt tại Liên hoan phim Venice và nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng.

Song song sự nghiệp, Lương Triều Vỹ từng được trao nhiều vinh danh quốc tế, trong đó có giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice. Thời gian qua, ông cũng liên tiếp nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng như Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.

Đời thường, tài tử duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn hào nhoáng. Ông dành nhiều thời gian cho thể thao, đạp xe, đọc sách, nấu ăn và xem phim. Lương Triều Vỹ thẳng thắn thừa nhận những thay đổi theo tuổi tác, nhưng vẫn giữ phong thái tự nhiên, không nhuộm tóc che đi dấu vết thời gian. Vợ ông - diễn viên Lưu Gia Linh - cho biết nam tài tử luôn trân trọng cuộc sống bình lặng, thay vì chạy theo hào quang.