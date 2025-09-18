Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD

Trong trailer phim "Victoria Beckham", bà xã cựu danh thủ bật khóc khi chia sẻ về áp lực về những khó khăn ở giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp.

Theo Just Jared, trailer bộ phim tài liệu Victoria Beckham vừa chính thức ra mắt. Dự án về cuộc đời và sự nghiệp của bà xã cựu danh thủ Anh sẽ phát hành trên Netlix vào ngày 9/10.

Series gồm ba phần, theo chân cuộc đời và sự nghiệp của Victoria từ khi là là một ca sĩ nhạc pop đến nhà thiết kế, điều hành doanh nghiệp thời trang và làm đẹp mang tên cô.

"Trong loạt phim tài liệu sắp ra mắt, khán giả sẽ được 'ngồi hàng ghế đầu dõi theo Victoria từ thời điểm chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang của đời mình. Từ cô bé tự thiết kế lại đồng phục học sinh, đến cô gái Spice Girl đã đấu tranh để được công nhận trong một ngành công nghiệp thời trang khét tiếng khắt khe, Victoria Beckham là câu chuyện về sự kiên cường, sáng tạo và khám phá bản thân", là phần giới thiệu về phim tài liệu.

Theo Mirror, trong trailer có cảnh vợ David Beckham bật khóc khi nhớ lại giai đoạn thương hiệu thời trang của cô từng rơi vào cảnh nợ nần hàng triệu USD.

Vợ Beckham bật khóc khi nhớ lại cảnh nợ nần. Ảnh: Netflix.

"Tôi muốn các con và David tự hào về mình. Phải mất rất nhiều thời gian để đạt được thành quả này và tôi sẽ không để nó vuột khỏi tầm tay mình thêm lần nữa", Victoria nghẹn ngào.

David sau đó trấn an vợ: "Em chỉ cần làm một chiếc sandwich phô mai với thịt nguội thôi, cả nhà cũng sẽ tự hào về em". Lắng nghe chia sẻ từ chồng, Victoria lấy tay lau nước mắt và nói: "Thành thật mà nói, tôi còn chẳng làm sandwich phô mai ngon được".

Nhiều phân cảnh trong phim tài liệu cũng ghi lại khoảnh khắc ấm áp khi nhà thiết kế thời trang bên các con.

Trong phim này, khán giả cũng sẽ thấy Brooklyn và Nicola, do dự án được quay trước khi mâu thuẫn gia đình bùng phát.

Không lâu trước đó, Victoria cũng công bố tin vui: Thương hiệu mỹ phẩm của cô vừa đạt doanh thu kỷ lục vào năm ngoái, lên tới gần 113 triệu bảng Anh - tăng 22% so với năm 2023. Đây là bước ngoặt lớn với công việc kinh doanh của bà xã David Beckham.

Truyền thông nhận định Victoria thành công nhờ tự làm gương mặt đại diện cho hãng mỹ phẩm, trực tiếp đăng tải video hướng dẫn trang điểm trên Instagram, chia sẻ bí quyết kẻ mắt khói thương hiệu cá nhân... Cách tiếp cận gần gũi, cá nhân hóa giúp cô ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Một số sản phẩm như kem che khuyết điểm cũng liên tục nhận được lời khen từ giới phê bình sắc đẹp.