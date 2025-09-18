Vóc dáng mỹ nhân Nhật hẹn hò võ sĩ kém 14 tuổi

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin nữ diễn viên Meisa Kuroki (37 tuổi) đang hẹn hò võ sĩ Kota Miura (23 tuổi). Theo Bunshun, hai ngôi sao cách biệt 14 tuổi nhưng ăn ý, hòa hợp. Họ cũng không ngại thể hiện tình cảm trong những lần xuất hiện chung. Hai người được bắt gặp tình tứ hẹn hò ở Harajuku, Tokyo vào 11/8. Cuối tháng đó, họ tiếp tục xuất hiện tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban. Ảnh: Nishinippon.

Khi Bunshun liên hệ, đại diện của hai ngôi sao không phủ nhận chuyện hẹn hò. Cả hai còn chia sẻ ngắn gọn rằng họ rất hòa hợp với nhau. Thông tin trên lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt người hâm mộ của 2 ngôi sao. Kota Miura là võ sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản và quốc tế. Anh sở hữu ngoại hình điển trai và sinh ra trong gia đình nổi tiếng có bố là cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Kazuyoshi Miura và mẹ là người mẫu Risako Miura. Ảnh: Tokyo Sports.

Meisa Kuroki (tên thật Satsuki Shimabukuro), sinh năm 1988, hơn bạn trai 14 tuổi. Nữ diễn viên này ra mắt năm 2004 trong vở kịch Atami Satsujin Jiken: Pyonyang Kara Kita Onna Keiji (Vụ án mạng Atami) của Kōhei Tsuka. Kể từ đó, cô gắn bó với sân khấu kịch, tham gia các vở Azumi, Endless Shock, Onna Nobunaga, Hiryuden 2010: Last Princess… Ảnh: Crank-in.

Cũng trong năm 2004, Meisa Kuroki tham gia bộ phim truyền hình Medaka của Fuji TV. Thời gian đầu, cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình được giới phê bình đánh giá cao, bao gồm Haikei, Chichiue-sama, Kaze no Garden và Shinzanmono. Kuroki giành được Giải thưởng Viện hàn lâm phim truyền hình và Giải thưởng lớn phim truyền hình Life Drama, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc vào 2009 nhờ vai diễn trong bộ phim Ninkyo Helper của Fuji TV. Ảnh: Be Story.

Năm 2006, cô đóng vai chính trong Chakushin Ari: Final, phần cuối cùng của loạt phim Chakushin Ari. Sau đó, cô giành được Giải thưởng Mũi tên vàng, hạng mục Diễn viên mới của năm. Nữ diễn viên còn tham gia các bộ phim khác như Subaru, Space Battleship Yamato, Jiu: Keishicho Tokushuhan Sosakei, ANDALUCIA… Ảnh: Be Story.

Bên cạnh đó, Meisa Kuroki phát triển sự nghiệp ca hát và người mẫu. Với nhan sắc lai nổi bật, khi mang trong mình 1/4 dòng máu Brazil, Meisa làm người mẫu cho nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng và hiện là đại diện của Epson, Giorgio Armani tại Nhật Bản. Ảnh: @meisa_kuroki_.

Về đời tư, Meisa từng kết hôn với cựu thành viên KAT-TUN Jin Akanishi (41 tuổi). Hai người kết hôn năm 2012 và ly hôn tháng 12/2023. Họ có hai con chung, một trai và một gái. Ảnh: @meisa_kuroki_.

