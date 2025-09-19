Dàn mỹ nam của phim không tặc đầu tiên ở Việt Nam

Thanh Sơn là nam chính của Tử chiến trên không. Anh đảm nhận vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không. Bước lên chuyến bay định mệnh, anh phối hợp với cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô) cùng dàn tiếp viên, hành khách để khống chế và hạ gục các không tặc. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của Thanh Sơn trong năm 2025. Trước đó, anh tham gia dự án Yêu nhầm bạn thân nhưng không để lại ấn tượng. Thanh Sơn là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ miền Bắc. Anh tham gia nhiều dự án, có thể kể tới như Chạm tay vào nỗi nhớ, Chỉ có thể là yêu, 11 tháng 5 ngày, Tình yêu và tham vọng...