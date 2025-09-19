Dàn mỹ nam của phim không tặc đầu tiên ở Việt Nam

|
Sau Mưa đỏ, Tử chiến trên không tiếp tục khuấy đảo phòng vé Việt từ ngày 18/9. Tác phẩm hành động của Hàm Trần vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt trong sáng 19/9. Phim ghi nhận doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Tử chiến trên không tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Trong tình thế nguy cấp, tổ bay, tiếp viên cùng các chiến sĩ cảnh vệ đã liều mình chiến đấu để ngăn chặn âm mưu này. Phim quy tụ dàn mỹ nam của điện ảnh Việt, gồm Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Lợi Trần, Võ Điền Gia Huy...
Thanh Sơn là nam chính của Tử chiến trên không. Anh đảm nhận vai Bình, chuyên viên đào tạo cảnh vệ hàng không. Bước lên chuyến bay định mệnh, anh phối hợp với cảnh vệ Sơn (Ma Ran Đô) cùng dàn tiếp viên, hành khách để khống chế và hạ gục các không tặc. Đây là vai diễn điện ảnh thứ hai của Thanh Sơn trong năm 2025. Trước đó, anh tham gia dự án Yêu nhầm bạn thân nhưng không để lại ấn tượng. Thanh Sơn là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ miền Bắc. Anh tham gia nhiều dự án, có thể kể tới như Chạm tay vào nỗi nhớ, Chỉ có thể là yêu, 11 tháng 5 ngày, Tình yêu và tham vọng...
Cơ phó Khanh trong phim do Trần Ngọc Vàng đảm nhận. Khanh là chồng của nữ tiếp viên Tú Trinh, cùng có mặt trên chuyến bay. Cả hai trải qua những giây phút căng thẳng, nguy hiểm khi bị bọn không tặc đe dọa, tấn công. Trần Ngọc Vàng những năm qua có cơ hội đảm nhận nhiều dự án điện ảnh lớn. Song tên tuổi của anh chưa thực sự bứt phá. Nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, với chiều cao 1,81 m.
Nam diễn viên Xuân Phúc thủ vai cơ trưởng Phong. Anh đồng hành cùng cơ phó Khanh trong chuyến bay sinh tử. Trong khi Khanh liên tục mất bình tĩnh khi không tặc đe dọa, Phong thể hiện sự cứng rắn, vững vàng. Trước Tử chiến trên không, Xuân Phúc từng góp mặt ở nhiều dự án phim hành động. Anh cũng là gương mặt thực lực của màn ảnh nhỏ. Xuân Phúc cũng đang được chú ý khi trở lại Sao nhập ngũ 2025.
Từ sau Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang) với doanh thu ấn tượng, Ma Ran Đô được nhiều nhà sản xuất, đạo diễn để mắt tới. Anh tham gia cùng lúc nhiều dự án điện ảnh. Trong Tử chiến trên không, Ma Ran Đô đảm nhận vai Sơn, cảnh vệ chính trong chuyến bay. Tới đây, nam diễn viên còn góp mặt trong Truy tìm Long Diên Hương, dự kiến trình làng vào giữa tháng 11.
Võ Điền Gia Huy "lột xác" trong bom tấn hành động đến từ Hàm Trần. Anh hóa thân vào vai Tí, một trong số thành viên của nhóm không tặc. Trước đó, Gia Huy từng hợp tác với Hàm Trần trong series kinh dị Tiệm ăn của quỷ, phát hành trên Netlix và gây sốt trên nhiều nền tảng mạng, diễn đàn phim ảnh vào đầu năm nay.
Lợi Trần là mảnh ghép quan trọng trong bộ phim không tặc đầu tiên của Việt Nam. Anh đảm nhận vai Hải, đi cùng vợ con trên chuyến bay định mệnh. Lợi Trần sở hữu vẻ ngoài nam tính, thân hình vạm vỡ. Anh sinh năm 1990, từng góp mặt trong nhiều phim như Phượng khấu, Lật mặt 2, 798 Mười, Về quê ăn Tết...
