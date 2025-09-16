Lý do Thanh Lam khiến nhạc sĩ Dương Thụ nổi giận

Thanh Lam kể khi mới vào TP.HCM đi hát, cô được nhạc sĩ đưa đến phòng thu âm. Nhưng cách hát của nữ ca sĩ khiến ông nổi giận bỏ đi.

Mới đây, nhạc sĩ Dương Thụ có dịp ngồi lại trò chuyện cùng những ca sĩ đã gắn bó với ông suốt chặng đường dài.

Thanh Lam chia sẻ Dương Thụ là cả một thời trẻ của cô. Khi mới vào TP.HCM, cô được nhạc sĩ đưa đến phòng thu để thu âm bài Em đi qua tôi và Hơi thở mùa xuân. Nhưng nghe Thanh Lam hát, ông tức giận bỏ đi.

"Thanh Lam khi đó quen hát rock, tôi viết nhạc thì có tiết tấu. Sau này Thanh Lam hát nhẹ nhàng hơn. Tôi suýt nữa thì mời Thanh Lam khỏi phòng thu. Mỹ Linh cũng thế, bảo hát nhỏ thì hát khẽ, tôi tức lắm", nhạc sĩ Dương Thụ chia sẻ.

Nhạc sĩ thừa nhận ông là người nóng tính, nhưng Thanh Lam chủ động điều chỉnh để hòa quyện với âm nhạc của ông. Sau đó, nữ ca sĩ mời ông đến nhà để gặp bố cô, nhạc sĩ Thuận Yến, như một động thái làm hòa.

Thanh Lam tiết lộ nhạc sĩ Dương Thụ từng nổi giận với cô.

Ca sĩ tiết lộ thêm có một ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ mà cô phải chịu thua là Họa mi hót trong mưa: "Năm đó, tôi vừa sinh em bé thì làm đĩa Mây trắng bay về. Anh Quốc Trung chạy vào phòng khoe phối được bài Họa mi hót trong mưa hay lắm, nói tôi nhất định phải thu. Thế nhưng khi vào phòng thu, tôi hát họa mi như con chim đại bàng. Cố thế nào cũng không thể nhẹ nhàng ở đoạn cuối, tôi đành bảo rằng mình chịu thua".

Trong đêm nhạc Dương Thụ - Bài hát thu về sắp tới, Thanh Lam sẽ hát hai bài, trong đó có bản song ca Cho em một ngày với Orange. Màn kết hợp được cho là sẽ mang tới hơi thở mới cho bài hát vốn rất quen thuộc.

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Tấn Minh, Hồng Nhung, Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi, Đào Tố Loan. Chương trình sẽ mở màn là Bài hát Thu về và khép lại bằng Bay vào ngày xanh.

Dương Thụ nói nỗi buồn trong âm nhạc của ông không phải sự tuyệt vọng, mà là nỗi buồn mạnh mẽ. Cuộc đời có nhiều đau khổ, thì càng phải làm cho nó bừng sáng lên, reo lên như cách Thanh Lam hát: “Cho em một ngày, một ngày thôi. Một ngày không khắc khoải chờ đợi. Một ngày không có mưa rơi buồn tủi...”. Và rồi hẹn đến là đến, “không trễ hẹn cùng em”.

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943 tại Ứng Hòa, Hà Nội, là một trong những gương mặt tiêu biểu của nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Rất nhiều ca khúc của ông nằm lòng với nhiều thế hệ khán giả như Lắng nghe mùa xuân về, Mặt trời dịu êm, Họa mi hót trong mưa, Tiếng sóng, Cho em một ngày...