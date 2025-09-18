Ngọc Hân sinh con trai

Hoa hậu sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8 tại bệnh viện ở Hà Nội. Song đến nay, người đẹp mới chia sẻ tin vui.

Ngày 18/9, Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ tin vui đã sinh con đầu lòng được ba tuần. Người đẹp sinh con trai vào ngày 28/8 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Cậu bé được đặt tên ở nhà là Pi.

"Ngay từ những ngày đầu thai kỳ, mọi người đã mong ngóng con sẽ là em bé 'Quốc Khánh' hay là em bé 'Khai giảng'. Nhưng không, con đã tự có quyết định cho riêng mình. Con chọn ra vào một ngày thật đặc biệt 28/8, đúng kỷ niệm 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam, công việc mà bố con đang cống hiến. Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình. Hành trình lên chức vừa mới bắt đầu, nhưng cả nhà đã rất si mê Pi", hoa hậu chia sẻ.

Ngọc Hân đón con trai đầu lòng vào ngày 28/8. Ảnh: FBNV.

Ngọc Hân cho biết cô sinh mổ. Ông xã ở bên cô trong suốt thời gian lâm bồn. Trong thời gian mang thai, Ngọc Hân giữ sức khỏe tốt. Cô vẫn tham gia nhiều hoạt động, làm việc cho tận gần ngày sinh.

Hoa hậu Ngọc Hân tổ chức lễ cưới với doanh nhân Phú Đạt vào tháng 12/2022. Chồng Ngọc Hân kém cô một tuổi, làm việc trong ngành ngoại giao. Cả hai gắn bó hơn một thập kỷ trước khi chính thức về chung một nhà.

Tháng 2, Ngọc Hân chia sẻ tin mang thai con đầu lòng. "Món quà Valentine đặc biệt năm nay. Một thiên thần nhỏ tuổi Tỵ đã chọn mẹ. Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Mong rằng sau này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chinh phục thêm nhiều chân trời mới nữa", cô bày tỏ.

Ngọc Hân sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô xây dựng hình ảnh chỉn chu, không scandal. Hiện, người đẹp vừa phát triển công việc thiết kế, vừa kinh doanh.