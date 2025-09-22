Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ sau đột quỵ

Quản lý Huỳnh Anh Tuấn kể lại hành trình nam diễn viên đối mặt và vượt qua bạo bệnh. Việc anh khỏe mạnh trở lại là một kỳ tích với người thân và khán giả.

Trên trang cá nhân, quản lý Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ lại video buổi tập cuối cùng của nam diễn viên tại bệnh viện, trước khi trở lại với cuộc sống, công việc. Các bác sĩ tại bệnh viện ở Cần Thơ tiến hành kiểm tra lại sức khỏe, những di chứng sau thời gian điều trị đột quỵ.

Theo quản lý, đối với Huỳnh Anh Tuấn, đây không chỉ là cơn thập tử nhất sinh, mà còn là "cú ngã" của sự nghiệp, đam mê mà anh theo đuổi hàng chục năm.

"Anh không muốn dừng chân tại đây nên đã nỗ lực nhiều lần để hồi sinh trở lại. Bây giờ, mọi thứ đã khả quan hơn", quản lý nam diễn viên nói.

Huỳnh Anh Tuấn sau hơn hai tháng điều trị đột quỵ. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ lại hành trình đối mặt với bạo bệnh và vượt qua đột quỵ, quản lý Huỳnh Anh Tuấn kể lại vào tối 31/6, nam diễn viên bất tỉnh. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện ở Vũng Tàu, các bác sĩ kết luận anh bị đột quỵ và tỷ lệ tử vong lên tới 80%.

Ngay trong đêm, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để điều trị.

"Trên chuyến xe về bệnh viện, anh đã hai lần muốn buông bỏ. Những lúc nguy cấp, tôi đã liên hệ với người nhà của anh ở Mỹ vì chưa biết tình hình anh ra sao. Các bác sĩ khuyên người nhà chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng phép màu đã xảy đến. Các bác sĩ nói ca can thiệp tim của anh đã thành công. Nhưng vấn đề là não không thể can thiệp", người này chia sẻ.

Sau khi về nhà, tay của Huỳnh Anh Tuấn không thể cử động. Người thân rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Trong hai tháng điều trị, tập luyện ở bệnh viện tại Cần Thơ, Huỳnh Anh Tuấn đã đi lại, giao tiếp bình thường. Anh kiên trì tập luyện trong thời gian dài, với mong muốn trở lại với phim ảnh và cuộc sống.

Theo quản lý, việc nấu ăn và đăng tải các clip ẩm thực lên mạng xã hội lúc này không phải là ưu tiên của nam diễn viên.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được nhiều khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...

Tháng 6, khi đang ở Vũng Tàu (TP.HCM), diễn viên bị đột quỵ do tuổi cao, cường độ làm việc dày và một số thói quen không lành mạnh. Sau khi trải qua ca cấp cứu, anh được theo dõi sức khỏe tại Cần Thơ.

Trong thời gian qua, quản lý thay Huỳnh Anh Tuấn thực hiện các clip nấu ăn để duy trì kênh. Tuy nhiên, mới đây, quản lý thông báo dừng quay clip nấu ăn. Lý do là quản lý thấy bản thân không đủ sức và không phù hợp để duy trì công việc này.