Nhà sản xuất 'Tử chiến trên không' cảnh báo

Bộ phim "Tử chiến trên không" bị quay lén nhiều cảnh quan trọng và phát tán trên mạng xã hội. Nhà sản xuất cho biết sẽ lập vi bằng và xử lý những tài khoản mạng có hành vi nói trên.

Tối 20/9, nhà sản xuất lên tiếng về hành vi quay lén Tử chiến trên không và phát tán nhiều cảnh quay quan trọng trên mạng xã hội. Theo nhà sản xuất, đây là hành vi vi phạm pháp luật.

"Bản quyền bộ phim Tử chiến trên không thuộc về Điện ảnh Công an nhân dân và Công ty Galaxy Studio. Hành vi quay trong rạp và phát tán trái phép bộ phim trên mạng là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ tiến hành lập vi bằng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Khán giả yêu thương bộ phim hãy giúp lan tỏa thông điệp này để cùng bảo vệ và giúp bộ phim tiếp cận được nhiều khán giả hơn", theo thông báo của nhà sản xuất phim.

Tử chiến trên không đang thu hút khán giả Việt. Ảnh: ĐPCC.

Vấn nạn quay lén và đăng tải nhiều cảnh quay trong phim điện ảnh lên mạng xã hội gây bức xúc thời gian qua.

Gần nhất, bộ phim Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền cũng đối diện vấn nạn nói trên. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều clip quay lén tác phẩm ngoài rạp xuất hiện nhan nhản. Thậm chí, có những tài khoản đăng tải liên tục hàng chục clip quay lén.

Sau đó, đạo diễn Đặng Thái Huyền lên tiếng trên trang cá nhân. Cô nói: "Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến, cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường. Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng spoil nội dung, chụp rồi quay những cảnh quan trọng tung lên mạng tiết lộ hết nội dung phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của ê-kíp. Xin dừng việc đó lại. Hãy cho chúng tôi thêm động lực muốn tận hiến ở những sản phẩm sau".

Trở lại với Tử chiến trên không, bộ phim đến từ Hàm Trần đang là tác phẩm được quan tâm nhất ngoài rạp Việt hiện tại. Tới tối 20/9, phim ghi nhận con số doanh thu gần 42 tỷ đồng .

Tác phẩm tái hiện vụ cướp máy bay sau năm 1975, khi một chuyến bay dân dụng của Việt Nam bị bốn tên không tặc khống chế. Trong tình thế nguy cấp, tổ bay, tiếp viên cùng các chiến sĩ cảnh vệ đã liều mình chiến đấu để ngăn chặn âm mưu này.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Thái Hòa, Thanh Sơn, Kaity Nguyễn. Bên cạnh đó là Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần...