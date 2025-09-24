Khoảnh khắc 'tuyệt đối điện ảnh' của mỹ nam Hứa Quang Hán ở TP.HCM

Chiều 24/9, Hứa Quang Hán có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện giới thiệu phim Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) diễn ra ở TP.HCM. Nam diễn viên trở thành tâm điểm của truyền thông, khán giả. Mỹ nam thu hút với vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, gương mặt góc cạnh.

Hàng nghìn khán giả có mặt để đón đợi Hứa Quang Hán từ sớm. Khi anh vừa bước ra khỏi ôtô, tiếng reo hò, gọi tên nam diễn viên đồng loạt vang lên trước cổng địa điểm diễn ra sự kiện. "Chàng rể quốc dân" thân thiện vẫy tay chào người hâm mộ.

Hứa Quang Hán lịch lãm trong bộ suit tối màu, phối bên trong là áo sơ mi kẻ sọc. Trong chuyến đi tới TP.HCM, anh sẽ có nhiều hoạt động quảng bá cho dự án Năm của anh, ngày của em và giao lưu với người hâm mộ. Tác phẩm do Hứa Quang Hán đóng chính mới đây ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Phim thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.

Khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" của mỹ nam tại sự kiện. Anh nhanh chóng bước vào bên trong để chuẩn bị cho buổi họp báo giới thiệu phim.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 và kín lịch hoạt động.

Nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo tại Việt Nam. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng, có thể kể đến như Chuyện tôi và ma quỷ trở thành người một nhà, Bão cát tình yêu, Muốn gặp anh... Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho rằng mình may mắn khi có thể mang lại rung cảm tới khán giả trong từng vai diễn. Anh coi diễn xuất là một hành trình để khám phá bản thân, đồng thời thể nghiệm cảm xúc hay suy nghĩ của các nhân vật.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.