Hứa Quang Hán tới TP.HCM

Sáng 24/9, Hứa Quang Hán hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn NHất, TP.HCM. Anh được đông đảo người hâm mộ Việt Nam chào đón. Giữa vòng vây người hâm mộ, Hứa Quang Hán thân thiện vẫy tay, giao lưu.
Hứa Quang Hán cùng ê-kíp tới TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love).
|
Hình ảnh Hứa Quang Hán được chào đón ở TP.HCM.
Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 và kín lịch hoạt động.
Bộ phim Năm của anh, ngày của em do Hứa Quang Hán đóng chính mới đây ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.