Hứa Quang Hán tới TP.HCM vào sáng 24/9 để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh "Năm của anh, ngày của em".

Sáng 24/9, Hứa Quang Hán hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn NHất, TP.HCM. Anh được đông đảo người hâm mộ Việt Nam chào đón. Giữa vòng vây người hâm mộ, Hứa Quang Hán thân thiện vẫy tay, giao lưu.

Hứa Quang Hán cùng ê-kíp tới TP.HCM để tham dự hoạt động quảng bá phim điện ảnh Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love).

Hình ảnh Hứa Quang Hán được chào đón ở TP.HCM.

Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là diễn viên hàng đầu thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính cùng khả năng diễn xuất ấn tượng, tài tử được đông đảo khán giả châu Á yêu thích. Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hồi tháng 8 và kín lịch hoạt động.

Bộ phim Năm của anh, ngày của em do Hứa Quang Hán đóng chính mới đây ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, sau đó trình chiếu ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm, thần thoại, xoay quanh mối tình giữa hai con người bị ràng buộc bởi định mệnh.

