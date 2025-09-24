Hoa hậu Thái Lan lộ clip nhạy cảm tiếp tục gặp sóng gió

Suphannee “Baby” Noinonthong đang bị chỉ trích vì than nghèo, kể khổ nhưng vẫn khoe cuộc sống sang chảnh, đi xe đắt tiền.

Tối 23/9, tờ Thairath đưa tin dư luận Thái Lan tiếp tục chỉ trích Suphannee “Baby” Noinonthong, Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026, vừa bị tước vương miện vì rò rỉ video nhạy cảm. Lý do là Suphannee “Baby” Noinonthong bị cộng đồng mạng "đào" lại nhiều hình ảnh về cuộc sống xa hoa. Suphannee “Baby” Noinonthong thường du lịch những nơi sang chảnh trên thế giới, ngồi khoang hạng nhất trên các chuyến bay, thậm chí sở hữu một chiếc xe hơi sang trọng.

Thế nhưng, trước đó, khi lộ clip, video nhạy cảm, người đẹp này giải thích cô có cuộc sống rất khó khăn. Mẹ bị ung thư khiến cô tiêu tốn rất nhiều tiền. Suphannee “Baby” Noinonthong phải trở thành trụ cột gia đình, kiếm tiền để trả tiền nhà, xe và viện phí cho mẹ. Hơn nữa, dịch Covid-19 bùng phát khiến cô mất việc. Sau đó, người đẹp phải tham gia OnlyFans.

Suphannee “Baby” Noinonthong vướng nhiều chỉ trích. Ảnh: Babybabie_11.

Tuy nhiên, sau khi loạt ảnh sang chảnh lộ ra, công chúng Thái Lan cho rằng Suphannee “Baby” Noinonthong chỉ đang lươn lẹo, lấp liếm để được đồng cảm, tha thứ.

Suphannee “Baby” Noinonthong, 27 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Prachuap Khiri Khan 2026 vào 20/9, trở thành đại diện cấp tỉnh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, cô lộ hàng loạt hình ảnh, video trong trang phục hở hang và có những cử chỉ, hành động gây tranh cãi. Sau đó, cô bị ban tổ chức cuộc thi hoa hậu tước vương miện.

Suphannee “Baby” Noinonthong thừa nhận cô là nhân vật chính trong các video và ảnh chụp đang lan truyền trên mạng xã hội. Suphannee “Baby” Noinonthong chia sẻ cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trong các nội dung khỏa thân để kiếm tiền chữa bệnh cho người mẹ nằm liệt giường vào thời điểm đó.

Suphannee “Baby” Noinonthong cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả, ban tổ chức sau ồn ào vừa qua.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi xin chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Hành động trong quá khứ của tôi tạo ra những điều không phù hợp, ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi cũng như toàn xã hội. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, BTC cuộc thi, các thí sinh, bạn bè và tất cả những người đã ủng hộ tôi. Sự cố này là một bài học quý giá giúp tôi nhận thức được trách nhiệm trong mỗi hành động và sẽ tập trung vào việc hoàn thiện bản thân để tình huống tương tự không xảy ra nữa. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả lời động viên và hy vọng được trao cơ hội để tiến bước trong tương lai”.