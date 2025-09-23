Sai lầm của Ưng Hoàng Phúc và Ngũ hổ tướng

"Anh em trước sau như một" - sản phẩm của Ưng Hoàng Phúc và các thành viên Ngũ hổ tướng đối mặt làn sóng tẩy chay khi xuất hiện nhiều hình ảnh nhạy cảm.

Ưng Hoàng Phúc kết hợp cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng, lập nên nhóm Ngũ hổ tướng để phát hành MV Anh em trước sau như một. Từ thời kỳ “thai nghén”, sản phẩm nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì tính chất âm nhạc và ồn ào về một thành viên. Đến khi MV Anh em trước sau như một bị phát hiện có hình ảnh quảng cáo một web cá độ, sự chỉ trích nhằm vào Ưng Hoàng Phúc và các thành viên chạm tới đỉnh điểm.

Một lần nữa, cái tên Ưng Hoàng Phúc phủ sóng trở lại theo cách tiêu cực. Năm ngoái, giọng ca Thà rằng như thế bị chỉ trích vì làm từ thiện không đúng nơi đúng chỗ.

10 năm qua, Ưng Hoàng Phúc vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật, liên tục ra sản phẩm âm nhạc và tự sản xuất web drama với hy vọng trở lại đỉnh cao thêm một lần nữa. Song, ngay cả khi đầu tư mạnh tay, hợp lực cùng Khánh Phương cho MV mới nhất, sự thành công vẫn quay lưng với nam ca sĩ.

Vấp tranh cãi

Từ hai tháng trước, Ưng Hoàng Phúc và các cộng sự đã miệt mài quảng bá MV Anh em trước sau như một trên các nền tảng mạng xã hội. Nam ca sĩ thông báo về sự trở lại hoành tráng, kết hợp cùng 4 đồng nghiệp để lập nên nhóm nhạc gắn với cái tên có phần “hầm hố” - Ngũ hổ tướng. Cộng sự của Ưng Hoàng Phúc là Khánh Phương, Dương Ngọc Thái và Lâm Chấn Huy, những ca sĩ hoạt động lâu năm. Người còn lại là cái tên lạ lẫm - Lưu Hưng.

Sản phẩm Anh em trước sau như một được quảng bá khá hiệu quả ở giai đoạn bắt tay sản xuất MV. Trước tiên, sự chú ý đổ dồn vào MV đến từ cái tên tranh cãi Lưu Hưng. Nhiều khán giả nhận định Lưu Hưng không xứng tầm để góp mặt trong đội hình, nhất là khi các thành viên trong nhóm luôn hô to khẩu hiệu - đây là màn kết hợp của những ca sĩ nằm trong ký ức khán giả.

Ưng Hoàng Phúc và các cộng sự bị chỉ trích sau MV có hình ảnh quảng cáo web cá độ.

Bỏ qua cái tên Lưu Hưng, phần còn lại trong nhóm ít nhiều đã có cộng đồng khán giả riêng. Sự cộng hưởng sức hút từ họ đưa MV Anh em trước sau như một khởi đầu tốt khi lên sóng. Thành tích của MV ở các nền tảng âm nhạc không bùng nổ, song lan tỏa từ các video ngắn trên mạng xã hội.

Sự kết hợp của 5 cái tên, đặc biệt là Ưng Hoàng Phúc và Khánh Phương rầm rộ trên lý thuyết. Tuy nhiên, thực tế sản phẩm Anh em trước sau như một không có gì đặc biệt. Nhiều khán giả nhận định nhóm ca sĩ bị mắc kẹt từ 10 năm trước với chất âm nhạc cũ kỹ, nội dung ca khúc vẫn xoay quanh chủ đề tình anh em nhàm chán. MV được dàn dựng là phim ngắn nhưng kịch bản lỏng lẻo, diễn xuất võ thuật thô kệch.

Loạt chi tiết quảng cá web cá độ khiến làn sóng chỉ trích MV lên tới đỉnh điểm. Ngay sau khi bị cộng đồng mạng tố cáo, Ưng Hoàng Phúc và các cộng sự đã bị Công An TP.HCM triệu tập lên làm việc. Loạt hình ảnh nhạy cảm trong MV Anh em trước sau như một trên các kênh nhanh chóng tháo gỡ nhưng đã quá muộn.

Đáng nói, cách hành xử của Ưng Hoàng Phúc trước sau bất nhất. Ban đầu, khi bị khán giả phản ứng, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng, phủ nhận việc quảng bá cho trang web trên.

Thông qua fanpage chính thức, nam ca sĩ viết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Nhưng sau đó, công chúng phát hiện nam ca sĩ có dấu hiệu "xóa dấu vết" khi thay MV bị chỉ trích bằng bản dựng mới đã cắt những cảnh gây tranh cãi. Cụ thể, tới khoảng 22:30 ngày 21/9, sau khi gây xôn xao dư luận, phía Ưng Hoàng Phúc có động thái xóa/ẩn MV gốc trên kênh YouTube. Ít lâu sau, MV xuất hiện trở lại trên kênh, nhưng với bản cắt dựng mới, xóa bỏ những cảnh có chứa hình ảnh nhạy cảm.

Ưng Hoàng Phúc còn lại gì sau đỉnh cao?

Khi lùm xùm nổ ra, Ưng Hoàng Phúc thành tâm điểm của chỉ trích. Điều này dễ hiểu, bởi Ưng Hoàng Phúc là cái tên nổi tiếng nhất trong nhóm Ngũ hổ tướng. Từ đầu dự án, Ưng Hoàng Phúc cũng xuất hiện ở mọi "điểm nóng", như một thủ lĩnh của nhóm để sản xuất MV. Tất cả sự chú ý, chờ đợi, ca tụng đều dồn vào Ưng Hoàng Phúc trong 2 tháng qua. Nên khi sự cố xảy ra, cũng chính nam ca sĩ đối mặt áp lực lớn nhất.

Với một ca sĩ đã hoạt động lâu năm như Ưng Hoàng Phúc, sự cố lần này khó để chấp nhận. Mặc khác, hình ảnh của Khánh Phương cũng ảnh hưởng nặng.

Ưng Hoàng Phúc từng có giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, là một phần ký ức đẹp của thế hệ khán giả đầu 9X. Khi Ưng Hoàng Phúc gây sốt nhạc Việt, internet ở Việt Nam chưa phổ biến. Sự tiếp cận của khán giả trẻ với nhạc Việt đa phần đến từ các sân khấu biểu diễn tỉnh lẻ, những album, đĩa DVD và các chương trình truyền hình âm nhạc với tần suất lên sóng thấp.

Ưng Hoàng Phúc mắc sai lầm sau MV mới nhất.

Giọng ca sinh năm 1981 tỏa sáng dưới bệ phóng “lăng xê” mát tay từ công ty, cùng ngoại hình sáng và màu sắc âm nhạc phù hợp thị trường thời bấy giờ. Ưng Hoàng Phúc đã oanh tạc mọi sân khấu tỉnh lẻ, vũ trường, có nhiều đêm phải đựng tiền cát-xê bằng bao tải.

Thời hoàng kim của Ưng Hoàng Phúc bị gián đoạn từ lúc nam ca sĩ tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh. 15 năm qua, cái tên Ưng Hoàng Phúc giảm nhiệt. Lần xuất hiện của nam ca sĩ trên sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc Buông tay lặng im làm điểm nhấn gần nhất nhưng cũng là ký ức buồn của Ưng Hoàng Phúc, khi anh bị nhiều khán giả chê hát live không tốt và phong cách âm nhạc đã cũ.

So với đồng nghiệp cùng thế hệ, Ưng Hoàng Phúc hoạt động chăm chỉ. Nhưng giữa guồng quay hiện đại, với sự thay đổi chóng mặt của thế hệ nghệ sĩ mới, cách thức hoạt động âm nhạc mới và những tiêu chuẩn đòi hỏi mới từ khán giả cũng khắt khe hơn, Ưng Hoàng Phúc không bắt kịp. Nam ca sĩ cũng thức thời thay đổi hướng đi cho sự nghiệp để ít nhiều duy trì tên tuổi.

Ưng Hoàng Phúc chuyển hướng làm web drama. Về âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc từ bỏ đường đua đương thời của Vpop, đổi màu sắc sang các ca khúc về tình anh em, chuyện giang hồ. Thực tế, những ca khúc đẫm mùi đời, “anh em trên bến dưới thuyền” chính là hướng đi của rất nhiều ca sĩ như Ưng Hoàng Phúc.

Ưng Hoàng Phúc của những năm qua không còn là tên tuổi hạng A nhưng vẫn thu hút được một nhóm khán giả. Cho đến MV mới nhất, nước đi của Ưng Hoàng Phúc và ê-kíp vẫn phù hợp với lộ trình xây dựng hình tượng mới của nam ca sĩ. Chỉ tiếc là Ưng Hoàng Phúc đã mắc sai lầm nghiêm trọng, khiến MV Anh em trước sau như một trên bờ vực sụp đổ dù chỉ mới trình làng.