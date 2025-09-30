Rapper Gia Quân nói về việc ly hôn Hana Cẩm Tiên

Gia Quân cho biết ly hôn là điều không ai muốn. Song bước ra khỏi một cuộc hôn nhân, anh chọn cách chấp nhận và tập trung chăm sóc mẹ, con trai.

Ngày 30/9, rapper Gia Quân có bài đăng, chia sẻ về việc ly hôn Hana Cẩm Tiên sau nhiều năm gắn bó. Anh cho biết: "Kết thúc là điều chẳng ai muốn cả. Nhưng nó đến thì mình buộc phải chấp nhận. Tôi chỉ mong cuộc sống sau này của cả hai sẽ tốt hơn. Còn lại, bản thân phải lo công việc, con cái, mẹ già nữa. Tôi không còn cách nào khác ngoài chấp nhận và bước tiếp. Cảm ơn những người đã động viên mình. Cảm ơn những gì đã trải qua. Tạm biệt".

Rapper Gia Quân cho biết sau ly hôn, anh tập trung thời gian cho công việc, chăm sóc mẹ và con trai. Ảnh: FBNV.

Bài đăng của nam rapper để chế độ giới hạn bình luận. Một số đồng nghiệp gửi lời động viên và mong anh sớm vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Một ngày trước, Hana Cẩm Tiên đưa ra thông báo ly hôn. Sau khi đường ai nấy đi, nữ ca sĩ sẽ là người chăm sóc con trai.

"2 lần trước chúng tôi chỉ ly thân và quay lại, nhưng lần này là ly hôn. Tôi đăng lên đây chấp nhận mọi comment, cho tôi cơ hội sống lại. Hiểu cho tôi vì cuối cùng tôi đã nói ra được, lần này có giấy tờ không phải chỉ là những dòng chữ", cô viết thêm.

Vào tháng 5/2024, cả hai xác nhận thông đã chia tay. Sau khi đường ai nấy đi, họ giữ mối quan hệ bạn bè.

Hana Cẩm Tiên tên thật là Nguyễn Thị Cẩm Tiên, sinh năm 2000. Cô được biết đến khi cover các ca khúc như Như bến đợi đò, Ơi anh gì ơi, Vương vấn...

Cẩm Tiên cũng là hot TikToker. Kênh của ca sĩ thu hút hơn 2,8 triệu lượt người theo dõi. Lê Gia Quân sinh năm 1993, từng là thành viên của G5R Squad. Sau đó, anh tách ra để thành lập 93New-G.