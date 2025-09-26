Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đức Phúc về Hà Nội sau chiến thắng cuộc thi ở Nga

  • Thứ sáu, 26/9/2025 10:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 26/9, Đức Phúc đáp chuyến bay tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Gia đình và đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm để chào đón nam ca sĩ.

Từ sáng sớm 26/9, bố mẹ Đức Phúc và người hâm mộ đã có mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chờ đón Đức Phúc. Họ mang theo poster, hoa và nhiều quà tặng gửi đến thần tượng.

Nam ca sĩ xuất hiện trong tiếng reo hò, chúc mừng của người thân, fan. Đức Phúc diện áo dài, đội nón lá và vẫy tay chào khán giả. Nam ca sĩ cho biết hành trình ở cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của anh. Sau khi giành chức quán quân, Đức Phúc nhấn mạnh đây là thành quả của cả tập thể, từ biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. "Tôi mong rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương đã góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế", Đức Phúc cho biết.

Duc Phuc anh 1

Đức Phúc có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng 26/9.

Trước khi trở về Việt Nam, Đức Phúc cũng ghé thăm Quỹ thiện nguyện Here & Now tại Moskva để gửi tặng một phần đóng góp, sẻ chia cùng các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

"Đây cũng là lời tri ân chân thành mà tôi muốn gửi đến khán giả và đất nước Nga, những người đã dành cho Phúc thật nhiều tình cảm trong suốt hành trình Intervision 2025 này. Trong chặng đường sắp tới, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam như vẫn luôn làm. Đồng thời, tôi cùng ê-kíp của mình cũng sẽ tìm hiểu thêm nhiều quỹ tại Nga và hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để quyên góp ủng hộ mỗi khi mình quay trở lại đất nước Nga", anh cho biết.

Duc Phuc anh 2

Đức Phúc lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Nga, trước khi trở về Việt Nam.

Chung kết Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Live Arena, Moskva. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ Intervision được tổ chức trở lại, trở thành sân khấu để nghệ sĩ giới thiệu bản sắc văn hóa và âm nhạc dân tộc trong một không gian hiện đại và quy mô lớn.

Đức Phúc vượt qua 22 thí sinh đến từ nhiều quốc gia để giành chức vô địch.

Phần thưởng cho người chiến thắng là cúp pha lê và giải thưởng 300.000 Euro. Vị trí á quân thuộc về nhóm Nomad (Kyrgyzstan), còn giải ba được trao cho Dana Al-Mir (Qatar). Nga tham dự với đại diện là ca sĩ Shaman, nhưng sau phần trình diễn đã rút khỏi tranh giải. Nước chủ nhà kỳ tới sẽ là Saudi Arabia.

  • Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc

    Nguyễn Đức Phúc là quán quân Giọng hát Việt mùa 3, đồng thời là sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Hiện anh đang hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ do công ty Mỹ Tâm Entertainment quản lý. Sản phẩm âm nhạc đầu tay "Chỉ một câu" mang về cho Đức Phúc giải thưởng "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" và "Bài hát của tháng" trong chương trình Bài hát Việt tháng 11 năm 2015.

    Bạn có biết: Trước khi tham gia Giọng hát Việt, Đức Phúc từng bị loại ngay vòng đầu tại cuộc thi Vietnam Idol và Vietnam's Got Talent.

    • Ngày sinh: 15/10/1996
    • Single: Chỉ một câu, Giấu Mặt, Về Nơi Tôi Sinh Ra, Cũng Đành Thôi, Ánh Nắng Của Anh (Nhạc phim "Chờ Em Đến Ngày Mai"), Ta Còn Yêu Nhau

