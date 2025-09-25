Công an TP.HCM thông tin xử lý vụ Ưng Hoàng Phúc và Ngũ hổ tướng

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng phòng PA05, Công an TP.HCM thông tin về việc xử lý Ưng Hoàng Phúc và Ngũ hổ tướng nghi quảng cáo web cá độ.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 25/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phản hồi các câu hỏi từ Tri Thức - Znews xoay quanh vụ việc Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ hổ tướng phát hành MV Anh em trước sau như một xuất hiện hình ảnh logo, giao diện trang web cá cược trên điện thoại, hình ảnh in lên áo, ly rượu... gây bức xúc.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng phòng PA05, Công an TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận thông tin về nhóm nhạc xây dựng và phát hành MV có nội dung quảng cáo đánh bạc, Công an TP.HCM đã áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu thập, tìm hiểu thông tin ngay lập tức. Công an TP.HCM đã gửi thư mời, triệu tập Ưng Hoàng Phúc và các thành viên Ngũ hổ tướng lên làm việc.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó trưởng phòng PA05, Công an TP.HCM thông tin về vụ việc liên quan đến Ưng Hoàng Phúc và Ngũ hổ tướng.

"Đến nay, Công an TP.HCM đã cơ bản củng cố được thông tin về hành vi của các đối tượng và xử lý nhanh nhất trong thời gian tới, sau đó sẽ có thông tin chính thức đến báo chí. Công an TP.HCM bày tỏ sự cảm ơn trân trọng đến các cơ quan báo chí vì sự ủng hộ tích cực và nguồn thông tin dồi dào, giúp việc xử lý vụ việc diễn ra nhanh chóng, góp phần ổn định dư luận và góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên không gian mạng", Trung tá Nguyễn Khánh Hồng phát biểu.

Theo Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, pháp luật Việt Nam quy định rõ những hành vi vi phạm về đánh bạc cũng như quảng cáo đánh bạc. Nếu những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi quảng cáo đánh bạc, cơ quan chức năng chứng minh được hành vi cấu kết, thông đồng, chia sẻ lợi nhuận trực tiếp từ nhà cái, đơn vị tổ chức đánh bạc... có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Về phía Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử cho biết đối với vụ việc của Ưng Hoàng Phúc và nhóm Ngũ hổ tướng, Sở sẵn sàng phối hợp với Công an TP.HCM để xử lý khi có yêu cầu.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Phòng Thông tin điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo.

Trước đó, hôm 18/9, nhóm nhạc Ngũ hổ tướng (gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) tung ra MV Anh em trước sau như một.

Ít ngày sau khi ra mắt, MV này vướng tranh cãi gay gắt vì xuất hiện hình ảnh logo của một trang web cá độ ở nhiều khung hình. Cụ thể, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo trang web đặt ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì chiếc túi và trên giao diện trang web của màn hình điện thoại...

Dân mạng lên án gay gắt MV này vì cho rằng đang quảng cáo cho trang web cá độ. Tới trưa 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng, phủ nhận việc quảng bá cho trang web trên.

Thông qua fanpage chính thức, nam ca sĩ viết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Lời giải thích của Ưng Hoàng Phúc tiếp tục thổi bùng làn sóng tranh cãi. Khán giả cho rằng ca sĩ không thành thật, có dấu hiệu "xóa dấu vết" khi thay MV bị chỉ trích bằng bản dựng mới đã cắt những cảnh gây tranh cãi. Cụ thể, tới khoảng 22:30 ngày 21/9, sau khi gây xôn xao dư luận, phía Ưng Hoàng Phúc có động thái xóa/ẩn MV gốc trên kênh YouTube. Ít lâu sau, MV xuất hiện trở lại trên kênh, nhưng với bản cắt dựng mới, xóa bỏ những cảnh có chứa hình ảnh nhạy cảm.