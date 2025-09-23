Phương Lê bức xúc

Phương Lê cho biết nhiều thông tin bịa đặt về cô và em bé sắp chào đời lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 23/9, Phương Lê cho biết những ngày qua, nhiều thông tin bịa đặt, đồn đoán về gia đình cô lan truyền trên mạng xã hội. Một số tài khoản mạng còn đưa tin sai lệch về đứa bé sắp chào đời của vợ chồng Phương Lê.

Cô khẳng định bé Kẹo (tên con sắp chào đời của Phương Lê - PV) là con ruột nghệ sĩ Vũ Luân.

"Chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật để bảo vệ bé Kẹo. Fan của Vũ Luân và Phương Lê hãy lưu lại những tin bịa đặt và gửi về cho chúng tôi. Rất mong những người lớn hãy thận trọng trước các phát ngôn gây ảnh hưởng đến bé", đại diện của Phương Lê cho biết.

Phương Lê công khai mối quan hệ với Vũ Luân vào năm 2023.

Thời gian qua, Phương Lê và Vũ Luân vướng tin rạn nứt. Sau đó, Phương Lê lên tiếng khẳng định vợ chồng cô vẫn hạnh phúc. Cô cũng mong mọi người dừng đôi co qua lại để sự việc tránh ồn ào thêm.

NSƯT Vũ Luân và Phương Lê công khai mối quan hệ tình cảm năm 2023. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào 8/2024 trên một du thuyền. Ngày 12/2, Vũ Luân cho biết anh và Phương Lê đã đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024.

Phương Lê, sinh năm 1979, từng kết hôn với một doanh nhân và có 3 người con chung. Giữa năm 2022, cô xác nhận ly hôn.

Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972, là con nuôi của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2015.

Tháng 5, Phương Lê chia sẻ đang mang bầu ở tháng thứ 3. Cô nói không can thiệp để chọn giới tính em bé mà thuận theo tự nhiên. Cô và Vũ Luân chỉ mong con chào đời khỏe mạnh, bình an.