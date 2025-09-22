Công an TP.HCM mời nhóm nhạc có Ưng Hoàng Phúc lên làm việc

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, phía Ưng Hoàng Phúc xác nhận đã nhận giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ưng Hoàng Phúc cho biết đã nhận được giấy triệu tập từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM. Nam ca sĩ sẽ lên làm việc với phía cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác.

Ưng Hoàng Phúc cho biết sẽ lên làm việc với cơ quan chức năng trên tinh thần hợp tác.

Buổi làm việc sẽ diễn ra vào 8h ngày 23/9.

Ngoài Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng cũng bị triệu tập để làm việc.

Trước đó, hôm 18/9, nhóm nhạc Ngũ hổ tướng (gồm ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng) tung ra MV Anh em trước sau như một.

Ít ngày sau khi ra mắt, MV này vướng tranh cãi gay gắt vì xuất hiện hình ảnh logo của một trang web cá độ ở nhiều khung hình. Cụ thể, ở giây thứ 58 xuất hiện chiếc cốc in logo trang web đặt ngay chính diện khung hình. Logo này còn lặp lại trên áo, bao bì chiếc túi và trên giao diện trang web của màn hình điện thoại...

Dân mạng lên án gay gắt MV này vì cho rằng đang quảng cáo cho trang web cá độ. Tới trưa 22/9, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng, phủ nhận việc quảng bá cho trang web trên.

Thông qua fanpage chính thức, nam ca sĩ viết: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, Phúc xin chia sẻ là Phúc không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của Phúc cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".

Lời giải thích của Ưng Hoàng Phúc tiếp tục thổi bùng làn sóng tranh cãi. Khán giả cho rằng ca sĩ không thành thật, có dấu hiệu "xóa dấu vết" khi thay MV bị chỉ trích bằng bản dựng mới đã cắt những cảnh gây tranh cãi. Cụ thể, tới khoảng 22:30 ngày 21/9, sau khi gây xôn xao dư luận, phía Ưng Hoàng Phúc có động thái xóa/ẩn MV gốc trên kênh YouTube. Ít lâu sau, MV xuất hiện trở lại trên kênh, nhưng với bản cắt dựng mới, xóa bỏ những cảnh có chứa hình ảnh nhạy cảm.