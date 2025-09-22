Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoe khoảnh khắc được bạn trai doanh nhân cầu hôn. Cả hai trải qua nhiều năm đồng hành, gắn bó.

Sáng 22/9, Chế Nguyễn Quỳnh Châu khoe khoảnh khắc được bạn trai doanh nhân cầu hôn. Cô cho biết bạn trai cầu hôn hơn một năm nhưng giấu kín. Trong khung hình chung, đôi uyên ương rạng rỡ.

"Hơn một năm giữ trong máy tới bây giờ mới đăng. Ngày đó có cô gái đã nói 'em đồng ý", Quỳnh Châu chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Không ít nghệ sĩ giục Chế Nguyễn Quỳnh Châu và hôn phu sớm tổ chức lễ cưới.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu đính hôn với bạn trai doanh nhân. Ảnh: FBNV.

Cả hai trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành. Nửa kia của Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1989, kinh doanh lĩnh vực khách sạn.

"Tôi và bạn trai rất có duyên. Tôi là người Đà Lạt, làm việc tại TP.HCM, còn anh thì ngược lại. Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp", người đẹp từng chia sẻ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người mẫu sinh năm 1994. Cô nổi tiếng từ khi làm mẫu cho chương trình Project Runway 2014, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model 2014.

Quỳnh Châu hoạt động showbiz nhiều năm trong vai trò người mẫu, MC, từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Năm 2022, cô thi Miss Grand Vietnam với quyết tâm chinh phục vương miện để giành cơ hội thi Miss Grand International. Nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1. Quỳnh Châu cho biết bản thân cũng tiếc nuối nhưng coi đó là cái duyên, đồng thời dành sự ủng hộ cho Hoa hậu Thiên Ân.