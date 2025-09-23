Phim 18+ có Cát Phượng chỉ bán được 2 vé

"Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" có 10 suất chiếu trong ngày, song chỉ bán được 2 vé. Bộ phim có mức doanh thu thảm họa.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ghi nhận 10 suất chiếu ngày 23/9. Tuy nhiên, đến chiều, bộ phim chỉ bán được 2 vé. Doanh thu phim hiện ghi nhận con số thấp kỷ lục 151 triệu đồng. Dự án điện ảnh có Cát Phượng sẽ sớm rời rạp.

Những ngày qua, bộ phim đón nhận nhiều tranh cãi, chỉ trích. Ngoài chất lượng dự án ở mức thảm họa, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu còn vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn của Cát Phượng với đạo diễn.

Cụ thể, tại một buổi cinetour, nữ chính Cát Phượng thẳng thừng chê bai phim dở và đạo diễn kiêm diễn viên Hoàng Anh Duy tay nghề kém. Phản ứng của Cát Phượng làm dấy lên nhiều bàn luận trái chiều.

Phim có Cát Phượng doanh thu thảm họa.

Sau đó, diễn viên lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cô cho hay đã hết mình giúp đỡ đạo diễn trẻ, thậm chí không nhận cát-xê. Tuy nhiên, điều Cát Phượng bức xúc là việc Hoàng Anh Duy không lắng nghe góp ý của cô trong buổi tiền kỳ lẫn trên phim trường, không chịu sửa kịch bản. Diễn viên cho rằng chính điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng tác phẩm.

Phía nhà sản xuất cũng chính thức lên tiếng, nhắc thẳng tên Cát Phượng trong một bài đăng trên mạng xã hội. Người này phủ nhận việc chưa gửi kịch bản trọn vẹn cho Cát Phượng hay việc dự án không có giai đoạn tiền kỳ, để diễn viên phải tuỳ cơ ứng biến.

"Hình ảnh và phát ngôn của người nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới dự án khi ra mắt. Khán giả đi xem về, dở họ chê hoặc tẩy chay là quyền của khán giả. Còn trách nhiệm của diễn viên là phải quảng bá. Không khen được thì chớ vạ miệng gây liên luỵ tới biết bao nhiêu người", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Đồng thời, người này cho hay sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của Cát Phượng gây ảnh hưởng tới dự án phim.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là dự án của đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy. Phim xoay quanh câu chuyện chàng trai trẻ tên Thiên An. Theo lời giới thiệu, cậu vốn là “con nhà người ta”: Học giỏi, ngoan ngoãn, đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh…

Sau khi ra trường, An mang trong mình đầy hoài bão và khao khát làm giàu mãnh liệt. Vốn tính háo thắng, cậu lao vào kinh doanh rồi nhanh chóng phá sản, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Ở tuổi 29, An không có gì trong tay ngoài khoản nợ 4 tỷ đồng . Cậu bị giang hồ truy sát, chủ nợ săn lùng ráo riết.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Cát Phượng, Mỹ Duyên, Hiếu Hiền...