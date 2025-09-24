Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tâm thư bố Đức Phúc gửi Mỹ Tâm

Sau chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025, ông Nguyễn Văn Trung, bố nam ca sĩ nói biết ơn vì Mỹ Tâm vì cú bấm chọn tại Giọng hát Việt 10 năm trước.

Trong bức tâm thư, ông Nguyễn Văn Trung viết: "Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng. Đức Phúc đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm, vượt qua bao thăng trầm để vươn lênvà cũng đã đạt được nhiều mốc son trong sự nghiệp. Thành tích lần này là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp, mang tầm cỡ quốc gia - Quán quân tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025".

Theo bố của Đức Phúc, Mỹ Tâm chính là người thay đổi số phận của Đức Phúc sau cú bấm chọn tại Giọng hát Việt 10 năm trước.

"Cú bấm đó đã thay đổi số phận của một con người, đó là Đức Phúc ngày nay. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó. Tôi và gia đình, nói chung và cháu Đức Phúc, nói riêng, luôn biết ơn, trân trọng điều đó. Cảm ơn cô rất nhiều", ông Trung bày tỏ.

Bố nam ca sĩ nói gia đình luôn dạy con đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Ông Trung thường nói với Đức Phúc rằng để có thành công, ngoài sự hy sinh những thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm thì đóng góp của thầy cô, đối tác, bạn bè, đồng nghiệp rất quan trọng.

Đức Phúc vô địch cuộc thi Intervision 2025 tại Nga.

Màn trình diễn thuyết phục trên sân khấu giúp nam ca sĩ Đức Phúc giành ngôi quán quân Intervision 2025 tại Nga, hôm 20/9. Kết quả cụ thể, tiết mục của Đức Phúc nhận 422 điểm. Trong khi á quân, nhóm Nomad Trio từ Kyrgyzstan, đạt 373 điểm. Hạng 3 thuộc về Dana Al Meer từ Qatar, với 369 điểm.

Sau chiến thắng của nam ca sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư biểu dương thành tích. Trong thư, Thủ tướng viết: “Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga".

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam, kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

An Nhi

