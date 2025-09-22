Cách Đức Phúc chiến thắng cuộc thi ở Nga

Intervision 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về ca sĩ Đức Phúc. Kết quả được quyết định bởi ban giám khảo quốc tế, bỏ phiếu theo hệ thống xếp hạng do nhà khoa học phát triển.

Đức Phúc vừa thắng cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Diễn ra tại Live Arena (Nga), cuộc thi quy tụ thí sinh từ 23 quốc gia tham dự. Từ đây, quy mô, cơ chế chấm điểm của Intervision 2025 cũng là điều được các khán giả quan tâm.

Theo trang RIA Novosti của Nga, ban giám khảo của Intervision sẽ tiến hành bỏ phiếu theo hệ thống xếp hạng, do nhà toán học Fuad Aleskerov phát triển. Cơ chế này chuyển thứ hạng của thí sinh thành điểm số, nhằm đảm bảo kết quả khách quan và công bằng nhất.

“Trong mỗi đoàn tham dự đều có một giám khảo - đó là những nhân vật có uy tín tại đất nước của họ. Họ sẽ ngồi ngay phía sau khu vực khán giả, mỗi người có một máy tính bảng để bỏ phiếu. Nhiệm vụ của họ là sắp xếp các thí sinh theo bảng ưu tiên cá nhân – từ người họ đánh giá cao nhất cho đến thấp nhất. Sau đó, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu và chuyển đổi thành điểm số”, MC truyền hình Yana Churikova tiết lộ.

Khoảnh khắc chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025. Ảnh: RIA Novosti.

Cô cũng nhấn mạnh rằng cuộc thi Intervision không có phần bình chọn khán giả do sự chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia. Thay vào đó, các thành viên giám khảo quốc tế sẽ bầu ra một chủ tịch để công bố kết quả cuối cùng.

“Trước hết là xếp hạng, rồi mới đến điểm số. Đây là hệ thống do một nhà khoa học tầm cỡ thế giới nghĩ ra, để tất cả đều minh bạch và công bằng cho mọi thí sinh. Sau khi ban giám khảo hoàn tất bỏ phiếu, hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu và chúng ta sẽ biết được ai là người chiến thắng”, Churikova nói thêm.

Chung kết Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Live Arena, Moskva. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ Intervision được tổ chức trở lại, trở thành sân khấu để nghệ sĩ giới thiệu bản sắc văn hóa và âm nhạc dân tộc trong một không gian hiện đại và quy mô lớn.

Phần thưởng cho người chiến thắng là cúp pha lê và giải thưởng 300.000 Euro. Vị trí á quân thuộc về nhóm Nomad (Kyrgyzstan), còn giải ba được trao cho Dana Al-Mir (Qatar). Nga tham dự với đại diện là ca sĩ Shaman, nhưng sau phần trình diễn đã rút khỏi tranh giải. Nước chủ nhà kỳ tới sẽ là Saudi Arabia.

Màn trình diễn giúp Đức Phúc vô địch cuộc thi tại Nga Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision Song Contest 2025, diễn ra tại Nga. Trong đêm chung kết, anh trình diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".