Lan Ngọc gặp chấn thương sau va chạm với Trấn Thành

Tại sự kiện mới đây, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát chia sẻ cụ thể về sự cố gặp chấn thương khi ghi hình Running Man Vietnam mùa 3.

Sự kiện khởi động Running Man Vietnam mùa 3 diễn ra tại TP.HCM vào trưa 1/10. Chương trình diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên của Công viên Tao Đàn. Dàn cast gồm Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P góp mặt đông đủ. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ Việt như Uyển Ân, Lê Giang, Trang Pháp, Châu Đăng Khoa... cũng góp mặt tại buổi công bố chương trình thực tế.

Trong buổi giao lưu, Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát chia sẻ cụ thể về sự cố gặp chấn thương khi ghi hình Running Man Vietnam.

Lan Ngọc và Trấn Thành trong Running Man Vietnam mùa 3. Ảnh: NSX.

Lan Ngọc nói: "Là nữ duy nhất và đi đến mùa thứ ba của chương trình, tôi muốn mình thể hiện nhiều hơn những gì đã làm. Mọi người biết rồi, ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và xảy ra va chạm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đi khám, bác sĩ nói sự hồi phục về canxi không tốt. Nhưng về tinh thần, tôi vẫn chiến đấu hết mình ở Running Man Vietnam".

Tiếp lời Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát cho biết dù sức khỏe, thể chất của anh bị giảm nhiều so với mùa trước, song sự nhiệt huyết, tinh thần không hề thua kém.

Về phía Trấn Thành, anh cho biết lý do trở lại Running Man Vietnam mùa 3 vì tin tưởng vào chương trình.

"Tôi nghĩ ưu điểm của chương trình mùa này là cách kể chuyện. Nghĩa là mỗi tập sẽ đưa tới một câu chuyện khác nhau. Đội ngũ biên tập cũng sáng tạo nhiều tình huống, câu chuyện khác nhau để không bị nhàm chán. Chúng tôi tập trung vào game được tính toán thông minh và thú vị. Ví dụ, trò chơi xé bảng tên sẽ có trong từng tập, để giữ độ nóng, chứ không đợi đến tập 9 như các mùa trước", Trấn Thành chia sẻ.

Trước đó, trong quá trình ghi hình, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát bị thương phải ngồi xe lăn. Sau đó, cả 2 nghỉ ngơi khoảng một tháng mới trở lại ghi hình.

Trong thời gian đó, Ninh Dương Lan Ngọc thậm chí vướng tin rút khỏi Running Man. Tuy nhiên, đại diện nhà sản xuất khẳng định thông tin Lan Ngọc rút khỏi chương trình là sai sự thật.