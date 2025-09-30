Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MC Thanh Mai mắc kẹt trên phố ngập nặng ở Hà Nội

  • Thứ ba, 30/9/2025 16:48 (GMT+7)
  • 53 phút trước

MC Thanh Mai cho biết cô đang bị mắc kẹt ở Thái Thịnh (Hà Nội). Hiện cô vẫn chưa tiếp cận được đơn vị cứu hộ để đưa xe ra khỏi khu vực ngập sâu.

MC Thanh Mai liên tục chia sẻ các bài đăng trên trang cá nhân trong chiều 30/9. Nữ MC cho biết cô bị mắc kẹt trên phố Thái Thịnh (Hà Nội) sau cơn mưa lớn.

"Mọi người gọi cứu hộ giúp tôi. Tôi cần cứu hộ ở 105 G2 Thái Thịnh - cổng Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Xe tôi bị ngập nước quá bánh xe, trong khi ở đây vẫn mưa và lượng nước dâng cao", cô chia sẻ.

Theo chia sẻ của Thanh Mai, xe của cô bị ngập trong dòng nước lớn. Nữ MC lo lắng khi nhiều thiết bị, máy móc, đồ đạc quan trọng của cô cũng đang để trong xe.

Ha Noi ngap nang anh 1Ha Noi ngap nang anh 2

MC Thanh Mai bị mắc kẹt tại phố Thái Thịnh (Hà Nội). Ảnh: FBNV.

Sau vài giờ, Thanh Mai cho biết cô vẫn chưa tiếp cận được đơn vị cứu hộ để đưa xe khỏi khu vực ngập sâu.

"Khu vực Thái Thịnh giao thông tê liệt. Mọi người đừng đi vào nữa vì đều chết máy. Dù đã gọi hơn 100 đầu mối cứu hộ, nhưng xe của tôi vẫn chưa được tiếp cận", cô cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 30/9, nhiều khu vực nội thành Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết lượng mưa đo được trong khoảng thời gian từ 7h ngày 29/9 đến 7h ngày 30/9 có nơi lên tới gần 200 mm, tập trung tại xã Xuân Mai (198 mm), phường Tây Mỗ (169 mm), phường Phú Lương (118 mm) và phường Ô Chợ Dừa (104 mm). Tại các khu vực khác, lượng mưa phổ biến dưới 100 mm.

Thành phố đã công bố hơn 30 điểm có nguy cơ ngập sâu, trong đó có Nguyễn Khuyến, Cầu Giấy, Minh Khai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển… Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh, cập nhật dự báo để đảm bảo an toàn.

An Nhi

Hà Nội ngập nặng MTV mc thanh mai ngập lụt Hà Nội ngập nặng

