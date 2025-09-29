Dừng sản xuất show 'Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero'

Đạo diễn Vũ Thành Vinh xác nhận dừng sản xuất các game show như Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero... do hết tiềm năng phát triển.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Thành Vinh, CEO Truyền thông Khang cho biết sẽ dừng sản xuất các game show như Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero...

"Những game show do chúng tôi sản xuất từng rất mạnh ở một thời điểm nào đó. Bây giờ thì đã qua giai đoạn đó rồi. Công ty cũng không kiếm được lãi từ những chương trình này nữa. Khi đánh giá, chúng tôi thấy hết tiềm năng và không còn phát triển thêm. Nếu phát triển game show truyền hình, phải như Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai. Như vậy mới thành công được. Nếu không thì thôi. Chúng tôi chấp nhận dừng lại", Vũ Thành Vinh nói.

Vũ Thành Vinh là "cha đẻ" của nhiều game show đình đám.

Nam đạo diễn cho biết từ sau Hai Muối (2024), ông chuyển sang đầu tư sản xuất và phát triển các dự án phim. Dù biết thị trường điện ảnh Việt ngày càng khốc liệt, song ông tin tưởng vào bản thân và những cộng sự.

Vũ Thành Vinh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Sóc Trăng. Anh từng làm nhiều công việc chân tay nặng nhọc trước khi bước vào lĩnh vực phim ảnh. Vũ Thành Vinh tốt nghiệp hai chuyên ngành quay phim và đạo diễn.

Anh là CEO Truyền thông Khang, đơn vị từng sản xuất nhiều game show truyền hình nổi tiếng như Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero...

Năm 2024, Vũ Thành Vinh là đạo diễn của Hai Muối. Tác phẩm có sự tham gia của Quyền Linh, Hồng Vân.... Dự án điện ảnh đầu tay của Vũ Thành Vinh ghi nhận con số doanh thu hơn 40 tỷ đồng . Tới đây, anh cho ra mắt dự án điện ảnh thứ hai là Chị ngã em nâng. Tác phẩm quy tụ dàn cast đông đảo, gồm Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân, Thuận Nguyễn, Hoài Linh...

Vũ Thành Vinh chia sẻ: "Với điện ảnh, tôi vẫn đang ở chặng đường đầu, xác định phải nghiêm túc và siêng năng học hỏi từ các đạo diễn tài năng với nhiều tác phẩm nổi bật gần đây. Sau mỗi dự án, đặc biệt là đến bộ phim thứ hai, tôi đã thấy mình có thêm chút tự tin hơn trên hành trình này".

Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.