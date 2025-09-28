Thấy gì từ khoảng cách doanh thu 5.000 lần của hai phim Việt?

Điện ảnh Việt trải qua giai đoạn huy hoàng chưa từng thấy. Chỉ trong 30 ngày, nhiều kỳ tích được thiết lập.

Điện ảnh Việt đã đi qua 30 ngày lạ lùng chưa từng thấy trong lịch sử. Tháng 9, vốn dĩ là vùng trũng của phòng vé nội địa trong nhiều năm qua, nay bỗng nhiên vụt sáng rực rỡ.

Khán giả mộ điệu phim Việt cũng trải qua chuyến tàu lượn siêu tốc về cảm xúc khi vừa khóc - xúc động - nghẹn ngào với Mưa đỏ, ít ngày sau lại dâng ngập bởi sự choáng ngợp, kịch tính, hấp dẫn cùng Tử chiến trên không.

Hai tác phẩm đến từ Đặng Thái Huyền và Hàm Trần xứng đáng là bom tấn chiến tranh, hành động của điện ảnh Việt, không chỉ 2025 mà còn cả thập kỷ trở lại đây.

Song khi nhìn chung vào bức tranh doanh thu, sự phân cực của điện ảnh Việt ngày càng cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp. Nếu tác phẩm có doanh thu cao nhất - Mưa đỏ là 700 tỷ đồng , phim thảm họa nhất trong 30 ngày qua là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu (Hoàng Anh Duy) chỉ dừng lại ở 153 triệu đồng.

Những ngày rực rỡ

Khởi hành từ ngày 22/8, chuyến tàu Mưa đỏ đã có một hành trình rực rỡ, đáng nhớ trong suốt hơn 30 ngày, trải dài từ Bắc vào Nam.

Tác phẩm chiến tranh đến từ Đặng Thái Huyền ghi nhận những kỷ lục của thể loại phim, ở nhiều khía cạnh: mức độ đầu tư, số vé bán ra, doanh thu… Bộ phim chính thức đứng đầu danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa Mưa đỏ và tác phẩm thứ hai trong bảng tổng sắp (Mai - Trấn Thành) là một con số khá lớn (gần 200 tỷ đồng ).

Mưa đỏ trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử. Ảnh: NSX.

Hiệu ứng từ Mưa đỏ trở thành bệ đỡ vững chắc, để dàn cast là những gương mặt trẻ có cơ hội “đổi đời’ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sự nổi tiếng, được các nhãn hàng, nhà làm phim, báo giới săn đón là những điều nằm ngoài sự tưởng tượng của Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường); Steven Nguyễn (Quang); Phương Nam (Tạ) hay Lê Hạ Anh (Hồng)... Chỉ ít tháng trước thôi, khi tác phẩm chưa ra mắt, phần đông khán giả thậm chí còn không biết một số diễn viên trong dàn cast kể trên là ai.

Trang cá nhân của Steven Nguyễn thu hút lượng khán giả theo dõi tăng chóng mặt. Một bài đăng, clip do anh đăng tải trên trang cá nhân ở thời điểm hiện tại ghi nhận con số tương tác “khủng”. Ngay sau Mưa đỏ, nam diễn viên sinh năm 1991 đã trúng vai chính trong dự án điện ảnh Trại buôn người của đạo diễn Toni Bảo Anh. Tương tự, Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Đình Khang… cũng vụt sáng sau thành công ngoạn mục của tác phẩm điện ảnh 700 tỷ.

Chuyến tàu của Mưa đỏ chính thức cập bến từ ngày 29/9. Kết thúc hành trình, người cầm trịch của dự án - đạo diễn Đặng Thái Huyền mô tả cảm xúc của cô gói gọn trong hai chữ: hạnh phúc.

Theo nữ đạo diễn, đối với một tác phẩm điện ảnh khi tới tay công chúng, được khán giả đón nhận và yêu thương là điều tuỵệt vời. Dẫn con số mới nhất mà nhà phát hành cung cấp gần đây là Mưa đỏ đã đón hơn 8 triệu khán giả đến rạp, Đặng Thái Huyền bày tỏ: "Hơn 8 triệu người đã rơi nước mắt, đồng hành, vui buồn cùng những câu chuyện, số phận của các nhân vật trong phim. Và trong hơn 8 triệu người đó, có những khán giả đã quay lại rạp để xem nhiều lần cùng gia đình, người thân. Trong hơn 8 triệu người đi xem về, đã viết những bài phân tích, bày tỏ tình cảm, cảm xúc về phim, cả khen lẫn chê, cả tích cực lẫn không tích cực. Tôi nghĩ đó đều là những điều tuyệt vời. Bởi vì sẽ rất buồn nếu như khi phim ra rạp, không được đón nhất bất kỳ sự quan tâm nào của dư luận".

"Mưa đỏ còn ghi nhận một kỷ lục nữa là lần đầu tiên có phim Việt mở suất chiếu vào lúc 6h30 sáng. Đó là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của chúng tôi trong suốt hành trình làm nghề. Nhưng khán giả chính là người đã hoàn thành giấc mơ tuyệt đẹp của Mưa đỏ”, Đặng Thái Huyền khẳng định.

Tử chiến trên không là bom tấn về đề tài không tặc đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: NSX.

Nếu Mưa đỏ kiến tạo kỷ lục doanh thu và hiệu ứng với dòng phim chiến tranh cách mạng, Tử chiến trên không đến từ Hàm Trần lại thiết lập kỳ tích mới với thể loại hành động. Tính tới chiều 28/9, tác phẩm đang ghi nhận con số gần 160 tỷ đồng .

Nói là "kỳ tích" bởi nhiều lý do. Một trong số những nguyên nhân quan trọng nhất đến từ việc dòng phim hành động Việt nhiều năm qua thất thế khi phát hành ngoài rạp. Không ít tác phẩm được đầu tư lớn nhưng bị khán giả ghẻ lạnh, rơi vào cảnh lỗ, thậm chí lỗ nặng nề. Đơn cử, vào năm 2022, phim hành động 578: Phát đạn của kẻ điên đến từ Lương Đình Dũng đầu tư 60 tỷ đồng chỉ thu về 2,5 tỷ. Cùng thời điểm là Thanh Sói (Ngô Thanh Vân), chỉ thu hơn 22 tỷ trong khi chi phí ban đầu bỏ ra là hơn 49 tỷ đồng . Xa hơn nữa là thất bại của Võ sinh đại chiến do Bá Cường cầm trịch. Phim thua lỗ hơn 20 tỷ đồng và phải rút rạp trong tức tưởi.

Không chỉ doanh thu, Tử chiến trên không còn nhận được đánh giá tích cực từ giới quan sát lẫn khán giả về chất lượng dự án lẫn diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên thực lực của thị trường phim Việt hiện tại gồm Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô. Một số gương mặt mới như Bảo Định, Lợi Trần, Trâm Anh... cũng có những khoảnh khắc tỏa sáng trong bom tấn hành động về đề tài không tặc đầu tiên của điện ảnh nội địa.

Số phận những dự án ở giữa hai 'gọng kìm'?

"Kẹp" giữa hai gọng kìm là Mưa đỏ và Tử chiến trên không, hàng loạt phim Việt ra mắt dịp này đối mặt với những bất lợi. Tác phẩm duy nhất khả quan về mặt doanh thu phải kể đến là Làm giàu với ma 2 đến từ đạo diễn Trung Lùn. Phim ra mắt đúng vào thời điểm cơn sốt Mưa đỏ bùng nổ, tác phẩm ban đầu dự đoán sẽ bị chìm nghìm ngoài rạp. Song bằng nội dung giàu tính giải trí, dễ tiếp cận, lại quy tụ dàn cast với nhiều cái tên hot như Hoài Linh, Tuấn Trần, Võ Tấn Phát..., tác phẩm vẫn duy trì được sức hút ngoài rạp trong hơn một tháng qua. Hiện phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng , giúp nhà sản xuất thu hồi vốn và có thể tái đầu tư ở những dự án tiếp theo.

Ngoài điểm sáng hiếm hoi Làm giàu với ma 2, một loạt các dự án điện ảnh khác đều "ngã ngựa". Cô dâu ma - bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan - thảm bại với mức doanh thu 11,5 tỷ đồng và phải rời rạp sau 3 tuần công chiếu.

Lê Văn Kiệt thất bại sau lần trở lại với Khế ước bán dâu. Ảnh: Phương Lâm.

Khế ước bán dâu, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lê Văn Kiệt sau nhiều năm, cũng chịu tình cảnh tương tự. Bộ phim chỉ thu hơn 16 tỷ đồng và số lượng suất chiếu, lượng vé bán ra "rơi rụng" qua từng ngày. Theo dự kiến, phim cũng sẽ rời rạp trong vài ngày tới.

Thảm họa nhất không thể không kể tới là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu đến từ đạo diễn trẻ Hoàng Anh Duy. Phim có sự góp mặt của Cát Phượng, Mỹ Duyên, Hiếu Hiền, khi mới phát hành không ai để ý. Chỉ đến khi ồn ào, khẩu chiến giữa Cát Phượng và đạo diễn, nhà sản xuất phim nổ ra, khán giả mới biết có sự hiện diện của một dự án điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ngoài rạp.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu trở thành thảm họa mới nhất của điện ảnh Việt. Ảnh: ĐPCC.

Tỷ lệ thuận với những ồn ào là chất lượng tác phẩm và doanh thu. Sau 2 tuần phát hành, bộ phim ghi nhận con số thấp kỷ lục 153 triệu đồng và chính thức rời khỏi rạp chiếu từ 25/9.

Nếu 30 ngày qua của điện ảnh Việt là bức tranh nhiều màu sắc, thì Mưa đỏ chính là gam màu rực rỡ nhất, còn Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu chính là điểm đen tối nhất của thị trường phim. Bên cạnh sự chênh lệch không tưởng về chất lượng, khoảng cách doanh thu khoảng 5.000 lần giữa hai tác phẩm, chính là minh chứng rõ rệt nhất cho việc khán giả Việt ngày càng tỉnh táo và chọn lọc.

Ồn ào, chiêu trò để câu kéo khán giả ra rạp chính là cái "bẫy" mà nhà làm phim tự tạo ra để rồi nhận kết đắng. Quan trọng, quan trọng hơn và quan trọng nhất của một tác phẩm điện ảnh là chất lượng dự án.

Nếu không có, mọi thứ còn lại chỉ là vô nghĩa.