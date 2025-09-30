Đức Phúc nói về tin khiếm nhã

Đức Phúc cho biết anh không quan tâm đến những thông tin khiếm nhã lan truyền trên mạng xã hội sau chiến thắng tại cuộc thi Intervision 2025.

Ngay sau khi trở thành quán quân Intervision Song Contest 2025, Đức Phúc nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông trong nước cũng như quốc tế. Trong đó, màn trình diễn với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương đã được báo giới, truyền thông quốc tế như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum đưa tin cũng như dành lời khen ngợi cho chiến thắng của đại diện Việt Nam. Nhiều trang tin hàng đầu như Ria Novosti, Regnum, Lenta… cũng dành lời khen ngợi cho Đức Phúc.

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số trang tin quốc tế đưa thông tin rằng Đức Phúc là nghệ sĩ thuộc cộng đồng LGBT dấy lên nhiều ồn ào trên mạng xã hội.

Đức Phúc cho biết anh không quan tâm đến những tin đồn lan truyền trên mạng.

Nói về thông tin này, Đức Phúc chia sẻ: “Từ lúc chiến thắng đến giờ, tôi không có nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội. Những thông tin kể trên, tôi cũng nhận được từ ê-kíp của mình. Có một điều may mắn là tôi chưa kịp biết bất cứ thông tin gì thì ban tổ chức chương trình đã nhắn tin xin lỗi, động viên tôi đừng lo lắng với tất cả thông tin đó. Ban tổ chức cũng không hề mong muốn những thông tin đó xảy ra, mong tôi có thể tập trung vào chiến thắng vừa rồi của bản thân và sẽ có những biện pháp xử lý những thông tin sai lệch đó. Phúc cảm thấy rất biết ơn tình cảm mà chương trình dành cho mình".

Nam ca sĩ tiếp tục: "Tôi muốn chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ quan tâm về những tin đồn như vậy. Đó đều là những tin chưa hề có sự chứng thực hay một sự kiểm chứng nào hết. Họ chỉ lên theo một hướng rất cá nhân từ những điều họ nhìn thấy hoặc có những lý do gì đó khiến họ phải lên những thông tin như vậy. Tôi rất không đồng tình với việc đó và cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm khi họ lên thông tin mà chưa có sự kiểm chứng nào. Hơn hết, tôi đã nhận được sự trấn an từ ban tổ chức nên không còn lo lắng nào hết".

Chung kết Intervision 2025 diễn ra tối 20/9 tại Live Arena, Moskva với màn tranh tài của 22 thí sinh. Đức Phúc đã xuất sắc giành chiến thắng với 422 điểm. Với tư cách người chiến thắng, nam ca sĩ được BTC trao cúp pha lê kèm phần thưởng trị giá 30 triệu RUB (khoảng 358.000 USD ).

Đức Phúc tâm sự trên hành trình Intervision 2025 lần này, điều anh trăn trở nhiều nhất là làm sao có thể tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam (trong những giới hạn của luật thi) để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Khi bắt đầu nhận lời mời tham dự cuộc thi, Đức Phúc đã rất đắn đo. Bởi Đức Phúc luôn mong những gì mang ra thế giới không chỉ là một tiết mục hát show vocal hay giải trí đơn thuần, mà nó phải mang đậm tinh thần của một lát cắt văn hóa, niềm tự hào dân tộc. Nam ca sĩ luôn khao khát sân khấu vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí, để dù chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận một cách tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa, bản sắc của đất nước Việt Nam.